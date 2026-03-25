Casey Bloys, jefe de HBO Max, revela que Paramount ya se acercó a él para hablar sobre Warner: ‘Hay reglas sobre de qué se puede hablar y de qué no’

De nuevo, la industria del entretenimiento atraviesa uno de esos momentos donde los poderosos ejecutivos son titulares. HBO Max, que no deja de ejercer su dominio en el negocio del streaming, enfrenta una etapa llena de rumores y preguntas sobre su futuro dentro de un mapa corporativo en plena reconfiguración tras la todavía no plena adquisición a manos de Paramount Skydance.

Casey Bloys, jefe de HBO y HBO Max, acaba de ofrecer una nueva entrevista a Variety en la que aborda varios temas de interés. Su papel al frente de la marca televisiva lo coloca en una posición crucial dentro de cualquier posible reorganización. Aunque públicamente mantiene un estoicismo digno de envidia, la revelación de su agenda reciente, con reuniones y viajes, alimenta la especulación sobre lo que podría venir para Warner Bros. Discovery.

El triunfo de Paramount por Warner Bros.

El proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery tuvo varios giros de infarto, pero el definitivo ocurrió cuando Netflix decidió no continuar con la compra. La compañía, encabezada por Ted Sarandos y Greg Peters, optó por retirarse al considerar que el precio final ya no resultaba atractivo, dejando el camino prácticamente despejado para Paramount.

Casey Bloys, jefe de HBO

La oferta de Paramount Skydance, respaldada por el CEO David Ellison, fue considerada superior por el consejo de Warner y la colocó como la opción más sólida para concretar la operación. Cabe mencionar que el proceso aún depende de aprobaciones regulatorias tanto en Estados Unidos como en Europa, pues no podía faltar un margen de incertidumbre política y legal que podría extender los tiempos.

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Este escenario cambiará las claves de propiedad de uno de los estudios más influyentes del cine. Además, obligará a replantear el futuro de plataformas y marcas. HBO Max, como parte esencial de ese ecosistema, queda justo en el centro de una transición que todavía no tiene forma definitiva.

Casey Bloys ya habló con David Ellison

En medio de estos vericuetos más o menos impredecibles, Casey Bloys confirmó que ya tuvo contacto con David Ellison. “Sí, absolutamente, se ha puesto en contacto conmigo. He almorzado con él”, señaló y despejó dudas al revelar que el diálogo entre ambas partes ya comenzó, aunque con límites muy definidos.

Bloys no profundizó en los detalles de la reunión, y su explicación fue más hacia restricciones legales propias del proceso. “Hay reglas sobre lo que puedes hablar y lo que no puedes hablar”, explicó al referirse a la imposibilidad de discutir abiertamente el futuro de la compañía o la posible integración con otras plataformas.

Cualquier definición sobre el rumbo de HBO Max llegará más adelante, cuando el proceso esté más avanzado. Por ahora, Bloys se mantiene en una zona de cautela, aunque dejó entrever que Ellison tiene una valoración positiva del trabajo realizado por HBO y su equipo. Esa percepción podría influir en las decisiones que se tomen una vez que la operación se concrete.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

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Sobre Harry Potter

Más allá de las negociaciones corporativas, Bloys también abordó uno de los proyectos más ambiciosos en desarrollo: la nueva serie de Harry Potter. Aunque se negó a adelantar información demasiado concreta, sí compartió su entusiasmo por lo que ha visto hasta ahora, señalando que el material le ha resultado muy prometedor.

El proyecto busca adaptar los libros con mayor amplitud que las películas, lo que permitirá dedicar más tiempo a los personajes y al desarrollo del mundo narrativo. Para Bloys, esa es una de las ventajas del formato televisivo, que ofrece espacio para explorar elementos que en el cine debían condensarse en pocas horas.

Claro que el desarrollo del proyecto no ha estado exento de dificultades. Bloys admitió que el equipo ya esperaba reacciones demasiado intensas por parte del público, especialmente en torno al casting. Ante ese escenario, así como las amenazas de muerte que recibió el nuevo actor de Severus Snape, Paapa Essiedu, la producción implementó medidas de seguridad y protocolos para proteger a sus estrellas, conscientes de la presión que implica trabajar con una marca tan famosa.

La serie de Harry Potter se estrena en 2027.