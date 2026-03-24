‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’ es un éxito masivo de audiencia en Netflix durante su estreno

Durante el mismo periodo, ‘One Piece’ Temporada 2 también se mantuvo entre los títulos más vistos

El estreno de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ (en español ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’) ha confirmado el interés del público por la historia de la familia Shelby incluso después del final de la serie original. La película, que continúa los eventos de ‘Peaky Blinders’ tras seis temporadas emitidas entre 2013 y 2022, debutó con cifras sólidas de audiencia en Netflix, posicionándose rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma.

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¿Cuántas vistas consiguió ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ en su estreno?

De acuerdo con un reciente reporte, la película alcanzó 25.3 millones de vistas en sus primeros tres días en Netflix, tras su estreno el 20 de marzo. Este resultado la convirtió en el título más visto de la plataforma durante la semana del 16 al 22 de marzo, un periodo en el que compitió con otros lanzamientos recientes y producciones que ya se encontraban posicionadas en el Top 10 global.

Barry Keoghan y Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’ (Imagen: Netflix)

La cifra confirma el interés perenne por la historia protagonizada por Cillian Murphy, quien retomó el papel de Tommy Shelby para cerrar la narrativa iniciada en la televisión británica. El desempeño de la película también refleja a un público que siguió la serie durante años y que ahora encontró una conclusión en formato cinematográfico.

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El contexto del Top 10 global de Netflix

Durante la misma semana, otros títulos también destacaron en las listas globales de Netflix. En el ranking de series en inglés, ‘One Piece’ Temporada 2 se mantuvo en el primer lugar por segunda semana consecutiva, con 11.1 millones de vistas en su primera semana completa de disponibilidad tras debutar con 16.8 millones en cuatro días. La primera temporada de la adaptación live-action también regresó al Top 10, ubicándose en el cuarto lugar.

En la categoría de contenido en otros idiomas, el especial ‘BTS The Comeback Live: Arirang’ debutó el 22 de marzo y registró 13.1 millones de vistas antes de que terminara el periodo de medición de esa semana. Con un día completo de visualizaciones contabilizadas posteriormente, el concierto alcanzó 18.4 millones de espectadores.

Otros títulos que aparecieron en las listas incluyen nuevas temporadas de series populares y producciones originales que continúan generando tráfico en la plataforma, lo que refleja la competencia constante dentro del catálogo.

La franquicia mantiene su relevancia global

El desempeño de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ demuestra que la franquicia sigue teniendo relevancia internacional, incluso después del final de la serie. Netflix posee los derechos de distribución de la producción en Estados Unidos y en varios territorios fuera del Reino Unido, lo que ha contribuido a mantener la visibilidad del proyecto entre nuevas audiencias y seguidores de larga data.

Cillian Murphy y Barry Keoghan en ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ (Imagen: Netflix)

La película funciona como continuación directa de la historia de Tommy Shelby y amplía el universo narrativo que se desarrolló a lo largo de seis temporadas. El interés generado por el estreno sugiere que la marca ‘Peaky Blinders’ mantiene un nivel considerable de reconocimiento global, lo que podría facilitar futuras producciones dentro del mismo universo.

Con 25.3 millones de vistas en solo tres días, ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ se posicionó como uno de los lanzamientos destacados recientes de Netflix, confirmando la capacidad de la franquicia para atraer audiencia en la etapa posterior al final de la serie.

Con información de Variety.

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