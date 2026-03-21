Barry Keoghan revela que le ha afectado mucho el acoso tras ruptura con Sabrina Carpenter

El actor ha recibido comentarios negativos sobre su apariencia, lo que lo llevó a reducir su presencia pública

El actor Barry Keoghan habló recientemente sobre el impacto que ha tenido el acoso en redes sociales tras su ruptura con la cantante Sabrina Carpenter, una relación que durante 2024 atrajo una fuerte atención mediática. En entrevista con el programa ‘The Morning Mash Up‘ de SiriusXM, el intérprete explicó que los comentarios negativos han afectado su vida personal y su percepción pública, al punto de modificar su presencia en eventos y su interacción con el público.

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Las declaraciones surgen en un momento en el que Keoghan continúa participando en proyectos importantes, incluido el estreno de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’.

¿Qué dijo Barry Keoghan sobre el acoso en redes?

Durante la entrevista, el actor señaló que ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos enfocados en su apariencia física. Keoghan reconoció que el nivel de críticas ha sido difícil de manejar, especialmente por la exposición constante que implica su profesión.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter (Fotografía: Dave Benett/VF24)

“Hay mucho odio en internet. Me critican mucho por mi apariencia.”

El actor explicó que decidió reducir su actividad en internet como una forma de proteger su bienestar. Sin embargo, admitió que la curiosidad por saber cómo es recibido en proyectos y eventos hace complicado mantenerse completamente alejado de las opiniones del público.

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“Creo que me he alejado de internet, pero sigo siendo una persona curiosa que quiere seguir adelante y, si asisto a un evento o voy a algún sitio, quiero ver cómo fue recibido. Y no es agradable.”

El impacto del acoso en su vida personal

Keoghan señaló que la situación ha influido incluso en su disposición a asistir a eventos públicos. El actor explicó que el nivel de críticas ha tenido consecuencias en su vida cotidiana y en su relación con su trabajo.

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo. No tengo que ir a ciertos lugares porque, de hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas. Pero cuando eso empieza a afectar tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla.”

También expresó preocupación por el impacto que estos comentarios podrían tener en su hijo en el futuro, al considerar que eventualmente podría tener acceso a ese tipo de mensajes.

“Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor.”

Contexto de la ruptura con Sabrina Carpenter

La relación entre Keoghan y Carpenter comenzó a finales de 2023 y se volvió pública durante 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos eventos. El actor también apareció en el video musical de la canción “Please Please Please”, lo que aumentó la atención mediática sobre la pareja.

Barry Keoghan en ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ (imagen: Netflix)

La ruptura se produjo en diciembre de 2024, después de aproximadamente un año de relación. Tras la separación, parte del fandom de la cantante reaccionó con críticas dirigidas hacia el actor, debido a rumores de que la separación se debía a una infidelidad descubierta por Carpenter, lo que generó una controversia en redes sociales.

Las declaraciones de Keoghan confirman lo que desde años se viene diciendo: el acoso destruye la salud mental, especialmente cuando las conversaciones en redes sociales se enfocan en aspectos personales. Mientras tanto, el actor trata de mantener su carrera a flote con nuevos proyectos, incluido el estreno de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’.

Con informacion de TMZ.

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