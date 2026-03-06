‘Peaky Blinders: The Immortal Man’: Steven Knight explica el cambio de actor para Duke Shelby

El salto temporal de seis años entre la serie y la película influyó en la decisión de elegir a un actor distinto

La película ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ marca el regreso al universo criminal creado por Steven Knight tras el final de la popular serie británica. La historia continúa varios años después de los acontecimientos de la sexta temporada y retoma el destino de la familia Shelby en un contexto distinto al de la serie original. Con el estreno en cines selectos del Reino Unido y su llegada a Netflix programada para el 20 de marzo, el filme también ha generado conversación entre los fans por un detalle específico del reparto: el cambio de actor para interpretar a Duke Shelby.

También te puede interesar: De Iron Man a Walter White: La Casa Blanca usa a héroes y villanos del cine y la TV para celebrar ataques contra Irán

El personaje, presentado en la temporada final de ‘Peaky Blinders’, reaparece en la película con un rostro diferente. Mientras que en la serie fue interpretado por Conrad Khan, en la nueva producción el papel pasó a manos de Barry Keoghan. El propio Knight abordó el tema en una entrevista con Digital Spy, donde explicó las razones detrás de la decisión.

Barry Keoghan en ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ (imagen: Netflix)

¿Por qué cambió el actor que interpreta a Duke Shelby?

En la sexta temporada de la serie, Duke Shelby fue presentado como el hijo ilegítimo de Tommy Shelby. Interpretado entonces por Conrad Khan, el personaje sobrevivió a los eventos finales de la historia televisiva y terminó consolidándose como miembro de los Peaky Blinders.

También lee: Ringo Starr pidió a Barry Keoghan tocar la batería tras el casting para las biopics de los Beatles, reveló el actor irlandés

Sin embargo, cuando la narrativa se retoma en ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’, Duke aparece interpretado por Barry Keoghan. Según explicó Steven Knight, el cambio estuvo relacionado con el salto temporal que separa a la serie de la película.

“El salto temporal dictaba a quién buscábamos, pero igualmente, es uno de esos castings que en el momento en que ves las primeras tomas, te das cuenta de que no podría haber sido nadie más,” señaló el creador.

Knight añadió que la elección de Keoghan terminó convenciendo al equipo creativo desde las primeras pruebas de filmación.

“Sólo pudo haber sido él porque todas las casillas están marcadas, y además las nuevas casillas que crea también lo están.”

El nuevo rol de Duke dentro de la historia

La película retoma la historia varios años después de los acontecimientos de la sexta temporada. Ese salto temporal implica que el equilibrio dentro de la organización criminal ha cambiado respecto al final de la serie.

Cuando inicia la trama de ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’, Tommy Shelby se encuentra viviendo lejos de la organización tras haberse apartado voluntariamente de la vida que llevaba. Su ausencia modifica la estructura de poder dentro del grupo y abre espacio para que Duke adquiera una posición mucho más relevante.

En esta nueva etapa del relato, el personaje aparece como una figura central dentro de los Peaky Blinders y asume el liderazgo de la banda durante ese periodo. De acuerdo con lo comentado por Steven Knight, la película incluye una escena que ilustra bien la relación entre Duke y Tommy: un momento en el que ambos personajes se encuentran frente a frente en un bar, compartiendo una bebida y observándose en silencio. La secuencia, según explicó el creador, funciona como una imagen que sintetiza la tensión y el contraste entre dos generaciones de la familia Shelby.

El regreso al universo de ‘Peaky Blinders’

Más allá del cambio en el papel de Duke, la película también marca el regreso de Cillian Murphy al personaje de Tommy Shelby después del final abierto con el que concluyó la sexta temporada.

Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders’ (Imagen: IMDb)

El actor explicó que su decisión de retomar el papel estuvo vinculada a la idea de que la película debía tener un propósito claro dentro de la historia. El cierre de la serie había dejado el destino del personaje deliberadamente ambiguo, por lo que continuar la narrativa implicaba ofrecer algo que justificara esa extensión del relato.

Murphy señaló que el proyecto debía estar a la altura del final televisivo y aportar una dimensión adicional a la historia, aprovechando además el formato cinematográfico para ampliar el alcance visual del universo de la serie.

‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ ya se exhibe en algunos cines del Reino Unido y está programada para estrenarse en Netflix el 20 de marzo. La película retoma la historia de la familia Shelby varios años después del desenlace de la serie y presenta un nuevo momento para los personajes, con Duke Shelby ocupando un papel determinante dentro de la organización.

No te vayas sin leer: ‘Exterminio: El templo de huesos’ | Cillian Murphy habla de su regreso a la franquicia y elogia la actuación de Jack O’Connell