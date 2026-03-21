‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’: Creador revela las claves del final y el futuro de Duke

La película, ya disponible en Netflix, redefine el destino de la familia Shelby con un desenlace impactante

El universo de ‘Peaky Blinders’ dio un paso más allá con el estreno de ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’, la película que continúa la historia tras el cierre de la sexta temporada. La producción retoma el destino de la familia Shelby y también redefine el rumbo de la saga con un desenlace que ha generado conversación entre los seguidores. En entrevista con Variety, el creador Steven Knight abordó las decisiones detrás del final y lo que viene para uno de los personajes que ahora ocupa el centro de la historia.

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¿Qué significa el final de ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’?

La película presenta un cierre que responde a la trayectoria del protagonista a lo largo de la serie. Steven Knight explicó que escribir ese desenlace fue un proceso emocional, en parte por el peso que el personaje ha tenido durante años, tanto para él como para el público. SPOILERS a continuación.

Cillian Murphy en ‘Peaky Blinders’ (Imagen: IMDb)

En el desenlace, Tommy Shelby muere, poniendo fin a su historia dentro del universo de ‘Peaky Blinders’ y marcando un punto de quiebre para la narrativa. Knight declaró que al escribir la muerte del personaje se sintió: “Fue bastante emotivo, sobre todo al ver [el estreno] la otra noche.”

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El creador señaló que el personaje llevaba décadas en su mente, incluso desde antes de que la serie se concretara, y que su despedida implicaba cerrar una historia que había evolucionado durante mucho tiempo. También reconoció que la decisión sobre cómo concluir su arco no fue inmediata.

Finalmente, Knight explicó que la resolución llegó de forma repentina durante el proceso de escritura, en línea con los temas que han definido la historia, como el poder, la sucesión y la relación del personaje con la muerte.

El papel de Duke Shelby en la nueva etapa

Uno de los puntos centrales de la película es el papel que asume Duke Shelby dentro de la historia. El personaje, introducido en la sexta temporada, adquiere mayor relevancia en esta nueva etapa.

Knight confirmó que el desarrollo de la historia gira en torno a la idea de sucesión y legado dentro de la familia Shelby. En ese sentido, el relevo generacional se convierte en un elemento clave del desenlace: “Porque se trata de sucesión y legado.”

El creador también adelantó que el futuro del personaje no termina con la película. De hecho, confirmó que habrá más historias centradas en Duke Shelby, lo que sugiere una continuación del universo más allá del cierre actual.

Aunque no dio detalles específicos sobre el reparto del spin-off, sí dejó claro que el personaje seguirá siendo parte importante de lo que viene.

Tommy y Duke Shellby en ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ (Imagen: Netflix)

El futuro de la franquicia tras la película

Además del desenlace y la transición entre personajes, Knight habló sobre el rumbo general de la franquicia. La película surge después de que los planes originales cambiaran debido a la pandemia, que impidió realizar una séptima temporada.

Ante ese contexto, el equipo decidió avanzar directamente hacia una película que funcionara como continuación y cierre de la historia principal. Al mismo tiempo, el proyecto abre la puerta a nuevas producciones dentro del mismo universo.

‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’ ya se exhibe en algunos cines del Reino Unido y se estrenó en Netflix hoy, 20 de marzo de 2026. La película retoma la historia de la familia Shelby y marca el inicio de una nueva etapa, con Duke Shelby como figura central en el futuro de la saga.

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