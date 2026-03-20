Se revelan nuevos detalles de ‘Assassin’s Creed’, de Netflix: Ambientación, reparto, rodaje y todo lo que debes saber

Con dirección de Johan Renck y un elenco encabezado por Noomi Rapace y Claes Bang, la producción apuesta por una historia original

El proyecto llevaba años en desarrollo sin avances claros, pero ahora finalmente empieza a tomar forma concreta. La serie live-action de ‘Assassin’s Creed’, producida por Netflix en colaboración con Ubisoft, ya inició rodaje y ha revelado información clave sobre su historia, locaciones y elenco. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas del streaming en materia de adaptaciones de videojuegos.

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La producción confirma que sigue en pie y que ya entró en una nueva etapa con una identidad más definida. Con una ambientación específica, un equipo creativo consolidado y un calendario de filmación en marcha, el proyecto deja atrás la incertidumbre que lo rodeó durante años.

¿En qué época estará ambientada la serie?

La historia se situará en Roma, en el año 64 d.C., uno de los momentos más caóticos del Imperio romano. Este periodo está marcado por el Gran Incendio de Roma, un desastre que arrasó gran parte de la ciudad y que históricamente ha estado rodeado de polémica.

‘Fuego en Roma’, cuadro de Hubert Robert (1785) (imagen: Wikimedia Commons)

Durante ese momento gobernaba Nerón, quien fue señalado por algunos sectores como responsable del incendio, aunque historiadores contemporáneos consideran que pudo haber sido accidental.

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Este contexto abre la puerta a una narrativa cargada de conspiraciones políticas, manipulación del poder y control social, elementos que encajan de forma natural con el conflicto central de la franquicia. Hasta ahora, la saga de ‘Assassin’s Creed‘ había explorado escenarios como el antiguo Egipto, Grecia, el Renacimiento italiano o la Revolución francesa, pero no había abordado directamente la Roma imperial en esta etapa histórica.

Una historia original dentro del universo

La serie no adaptará un videojuego específico, sino que contará una historia original ambientada dentro del mismo universo. De acuerdo con la descripción oficial, la trama se centrará en la guerra secreta entre dos facciones que operan desde las sombras: una interesada en definir el destino de la humanidad a través del control y la manipulación, y otra que busca preservar el libre albedrío frente a cualquier forma de dominación.

Este enfrentamiento, que ha sido la base narrativa de la franquicia desde sus inicios, será explorado a través de distintos personajes que se verán envueltos en eventos históricos clave. El planteamiento sugiere una historia coral, con múltiples puntos de vista dentro del contexto del Imperio romano, lo que permitiría desarrollar tanto el trasfondo político como los conflictos personales de sus protagonistas.

Rodaje en Italia y producción a gran escala

El rodaje comenzó el 9 de marzo de 2026 y se llevará a cabo durante aproximadamente siete meses, con fecha estimada de finalización el 16 de octubre. La producción está completamente localizada en Italia, con base principal en Cinecittà Studios, uno de los complejos cinematográficos más importantes de Europa.

Además de utilizar los sets de gran escala del estudio, que incluyen una recreación del Foro romano, la serie también filmará en distintas zonas de la región del Lacio y en Toscana. La producción aprovechará incentivos fiscales italianos que cubren hasta el 40% de los costos elegibles, lo que apunta a una inversión considerable y a una apuesta fuerte por parte de Netflix.

Reparto y equipo creativo

El proyecto ha sumado nuevos nombres a su elenco, entre ellos Louis McCartney, Mirren Mack, Youssef Kerkour y Sandra Guldberg-Kampp. Estos se integran a un reparto previamente anunciado que incluye a Noomi Rapace, Claes Bang y Sean Harris, entre otros.

En el apartado creativo, la serie será dirigida por Johan Renck, conocido por su trabajo en ‘Chernobyl’, mientras que los showrunners son Roberto Patino y David Wiener. Ambos cuentan con experiencia en producciones televisivas complejas, lo que sugiere un enfoque narrativo más estructurado que el visto en adaptaciones anteriores de la franquicia.

El diseño de vestuario está a cargo de Carlo Poggioli, y la producción en territorio italiano es supervisada por Nicola Rosada, quien ha trabajado previamente en proyectos internacionales para plataformas de streaming.

Elenco de la serie de ‘Assassin’s Creed’ (imagen: Netflix)

Una producción ambiciosa con la mirada en 2027

El calendario de rodaje sugiere que la serie podría estrenarse en algún punto de 2027, aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada por Netflix. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para expandir el universo de ‘Assassin’s Creed’ fuera de los videojuegos, luego del intento cinematográfico de 2016, ‘Assassin’s Creed‘, que no logró consolidarse como franquicia.

Ahora, con un formato serializado, un contexto histórico definido y un equipo creativo experimentado, la serie busca ofrecer una narrativa más desarrollada y accesible para el público general, sin perder los elementos que han definido a la saga.

Lo que está en juego para la franquicia

Con más de 230 millones de copias vendidas desde 2007, ‘Assassin’s Creed’ es una de las franquicias más exitosas de la industria del videojuego. Sin embargo, sus adaptaciones a otros formatos no han tenido el mismo impacto.

La serie de Netflix representa una oportunidad para replantear ese camino. Con una historia ambientada en uno de los periodos más complejos de la historia romana, una producción de gran escala y un equipo creativo con experiencia en televisión de alto nivel, el proyecto apunta a convertirse en una de las apuestas más relevantes del streaming en los próximos años. Por ahora, la producción ya está en marcha y los primeros detalles comienzan a delinear lo que podría ser el siguiente gran paso para la franquicia fuera de los videojuegos.

Con información de Variety.

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