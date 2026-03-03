‘Es terrible’: Creador de ‘God of War’ critica la primera imagen de la serie de Prime Video

A pesar de las críticas, el creador expresó su confianza en el futuro de la serie

La primera imagen oficial de la esperada serie ‘God of War‘, adaptación live-action de los populares videojuegos de PlayStation, no ha sido bien recibida. David Jaffe, creador de la franquicia, no dudó en expresar su desacuerdo con la imagen publicada por Amazon Prime Video. A través de un video en YouTube, Jaffe ofreció una crítica feroz de la escena que muestra a Ryan Hurst como Kratos y Callum Vinson como Atreus, y dejó claro que no estaba conforme con la representación inicial.

¿Qué no le gustó de la primera imagen?

La imagen, que muestra a Kratos y Atreus cazando en el bosque, fue descrita por Jaffe como “terrible” y “estúpida”. Aunque reconoció el esfuerzo del equipo, el creador de ‘God of War‘ criticó severamente la pose de Kratos, argumentando que la expresión y la postura del personaje daban la impresión de que “estaba haciendo sus necesidades en el bosque”. Además, hizo un comentario irónico sobre cómo, si esta foto fuera de una versión cómica, ‘God of War‘ se llamaría ‘God of War: edición tonto y retonto’ (‘Dumb and dumber’, título original del clásico ‘Una pareja de idiotas‘).

Ryan Hurst como Kratos y Callum Vinson como Atreus en la primera imagen de ‘God of War’ (imagen: Amazon Prime Video)

Jaffe también destacó que, aunque el físico de Ryan Hurst, quien interpreta a Kratos, es diferente al del videojuego, no era lo que más le preocupaba. En cambio, lo que realmente le molestó fue la imagen misma y cómo se había presentado al público. “Es tan malo en tantos sentidos”, sentenció el creador, cuestionando por qué Amazon había elegido esa fotografía como el primer vistazo oficial a la serie.

¿Qué opinan los fans y cómo reaccionó Ryan Hurst?

La respuesta en las redes sociales fue abrumadoramente negativa. Muchos seguidores de la saga compartieron su decepción, con algunos incluso utilizando herramientas como Photoshop o IA para modificar la imagen y hacerla más acorde con lo que esperaban de Kratos. La queja principal fue que Hurst, a pesar de ser un buen actor, no lograba capturar la aura imponente de Kratos. Algunos señalaron que su pose y expresión no hacían justicia al guerrero espartano que todos conocían.

Ante la avalancha de críticas, Ryan Hurst respondió en redes sociales, aunque no defendió la imagen en sí, sino que aconsejó no tomarla como un juicio final sobre la serie. En su mensaje, escribió: “No crean todo lo que ven en internet, chicos”, lo que podría interpretarse como una referencia a que la foto no reflejaba completamente el tono o estilo que la serie podría tener.

¿Afectará esta imagen a la serie?

Aunque Jaffe fue muy crítico con la imagen, también expresó confianza en el futuro de la serie. Destacó al showrunner Ronald D. Moore, conocido por su trabajo en ‘Battlestar Galactica’ y ‘Outlander’, como una de las razones para mantener las expectativas altas. A pesar de las malas reacciones iniciales, Jaffe aseguró que no dudaba de que ‘God of War’ sería una serie exitosa, aunque reconoció que esta primera foto no era el mejor comienzo.

Kratos y Atreus (imagen: Sony)

Con dos temporadas confirmadas y un estreno previsto para principios de 2027, ‘God of War‘ aún tiene mucho camino por recorrer. Sin embargo, la mala acogida de la primera imagen deja claro que los fans tienen altas expectativas y que cualquier cosa por debajo de ellas será difícil de aceptar.

La serie sigue la historia de Kratos y Atreus en su viaje para esparcir las cenizas de Faye, madre de Atreus y esposa de Kratos, mientras enfrentan desafíos tanto emocionales como épicos en el mundo de la mitología nórdica. Aunque la imagen oficial no haya sido del todo bien recibida, la producción aún tiene la oportunidad de redimirse cuando finalmente llegue a las pantallas en 2027.

