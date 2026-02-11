‘Helldivers’: De qué tratará la nueva película de Jason Momoa basada en el aclamado videojuego

Algunos dicen que Jason Momoa se hizo famoso demasiado tarde, pero es mejor tarde que nunca. Se reporta que el actor hawaiano de 46 años protagonizará la adaptación de Helldivers, el famoso videojuego de Arrowhead Game Studios que hasta ahora ha publicado dos entregas, una en 2015 y la otra en 2024.

Las adaptaciones de videojuegos en cine y televisión han tenido un camino duro. Ahí tenemos desastres como Super Mario Bros., Doom: La Puerta del Infierno o Terror en Silent Hill 2 : La Revelación. Pero en años más recientes vimos joyas como Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, The Last of Us (la primera temporada), Pokémon: Detective Pikachu, Sonic La Película o Fallout (lo sentimos, The Witcher).

Hollywood aprendió durante los años avanzados del siglo XXI a desarrollar mejores adaptaciones, un ejercicio de ensayo y error que ahora rinde frutos y coloca a las más grandes estrellas del cine a protagonizar los nuevos éxitos. Ha llegado el turno de Jason Momoa… una vez más, por que ya el año pasado lo vimos destacar en Una Película de Minecraft.

¿De qué trata Helldivers?

Jason Momoa en Aquaman y el Reino Perdido (Foto: IMDb)

Para quienes no han empuñado un control en este universo, Helldivers no es solo un shooter cooperativo con mucho humor negro, sino una sátira militar disfrazada de propaganda galáctica. El jugador encarna a un soldado de la llamada Súper Tierra, una civilización que presume democracia y orden… mientras invade planetas para “liberarlos” a punta de fuego orbital.

Escuadrones de élite descienden sobre mundos infestados de amenazas alienígenas para completar misiones imposibles. El tono de esta propuesta interactiva navega entre la épica bélica y la ironía, lo cual convirtió al título original de 2015 en objeto de culto que explotó con fuerza mayor en la secuela de 2024.

Lo más interesante de Helldivers es tanto la acción desmedida como la construcción política. Bajo la superficie de disparos y explosiones, hay una crítica obvia al militarismo y al discurso de superioridad moral. Esa dualidad podría convertirse en el verdadero corazón de la adaptación cinematográfica, sobre todo si el guion entiende que el espectáculo necesita contexto además de metralla.

Lo que sabemos de Helldivers con Jason Momoa

Por el momento no hay detalles sobre el papel que Momoa interpretará en la adaptación de Helldivers, pero podemos intuir que será uno de los soldados élite encargado de exterminar aquello que es diferente en nombre de Súper Tierra. Tampoco hay novedades sobre otros actores ligados al proyecto.

Jason Momoa en Dune (Foto: IMDb)

Lo que ya está confirmado es la presencia de Justin Lin como director, conocido por películas como Rápidos y Furiosos: Reto Tokio, y varias secuelas de la misma saga; también por Star Trek: Sin Límites. La adaptación de Helldivers llegará a salas de cine el 10 de noviembre de 2027, por lo que su filmación podría empezar en cualquier momento.

Lo nuevo de Jason Momoa

Son tiempos excelsos para Jason Momoa. Además de haber estelarizado grandes títulos como Game of Thrones, Aquaman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder, muy pronto presumirá nuevos éxitos. El próximo 18 de diciembre lo veremos en Dune 3, película de Denis Villeneuve en la que interpretará al mismo personaje de la primera película de 2020, pero con un giro muy interesante que muchos no podrán predecir. 2027 ya está reservado para Helldivers, película que podría conquista la taquilla si juega sus cartas correctamente.

En cuanto a las adaptaciones de videojuegos que tomarán forma en el futuro, el horizonte se llena con visiones magníficas sobre la serie de God of War, la de Baldur’s Gate, Tomb Raider, Assassin’s Creed, Mass Affect y Cyberpunk: Edgerunners 2; así como las películas de The Legend of Zelda, Elden Ring y Ghost of Tsushima.

Se acercan buenos tiempos para los videojuegos en cine y televisión, y Jason Momoa aprovecha la oportunidad en Helldivers para darle vida a ese género que alguna vez fue incomprendido y hoy se encuentra en su apogeo.

