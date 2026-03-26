Reed Hastings, fundador de Netflix, afirma que el mayor peligro de la plataforma es YouTube: ‘Su contenido generado con IA es un riesgo’

Netflix llegó a un punto en el que ya no pelea solo contra otros estudios o servicios de suscripción. La batalla real, al menos en la mentalidad de uno de sus fundadores, pasa por la atención del público y por la velocidad con la que la inteligencia artificial puede abaratar y volver omnipresente el entretenimiento gratuito en internet.

Aunque el título corporativo ya no es CEO, pues Hastings dejó la dirección ejecutiva en 2023 y hoy funge como chairman, con Ted Sarandos y Greg Peters como co-CEO, su voz todavía es fuerte dentro de la compañía. En una nueva entrevista con In Depth With Graham Bensinger, el cofundador habló sobre el escenario que más inquieta a Netflix: que el contenido de YouTube generado por IA se vuelva lo bastante atractivo como para convencer a la gente, sobre todo a los más jóvenes, de dejar de pagar una suscripción.

El gigante Netflix

El contenido hecho con IA es cada vez más común en redes

La empresa comenzó en 1997 como un servicio de renta de DVD por correo y terminó convertida en uno de los centros neurálgicos del entretenimiento mundial. Netflix pasó de ser una alternativa curiosa a la televisión tradicional a elevarse como una marca con poder de sobra para producir series, películas, eventos en vivo, documentales, realities y propuestas interactivas para una audiencia masiva.

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Al cierre de 2025, la compañía rebasó los 325 millones de suscripciones pagadas en el mundo, un dato que da cuenta cn orgullo del tamaño de su alcance y también del tipo de presión que enfrenta. Cuando una plataforma de ese calibre advierte sobre un rival gratuito, habla de competencia comercial, tiempo, costumbre y hábitos de consumo que podrían cambiar en un simple parpadeo.

La expansión trae como efecto obvio el hecho de que Netflix ha elevado su gasto en contenido y en tecnología, mientras intenta sostener la idea de que sigue valiendo la pena pagar por su catálogo. Así como HBO alguna vez tuvo que convencer al público de que había motivos para pagar por televisión, ahora Netflix debe demostrar que su curaduría y su escala justifican una cuota mensual frente a la abundancia gratuita de la red.

Reed Hastings le teme al contenido hecho con IA en YouTube

HAstings dijo que siente “mucha confianza” en el futuro del entretenimiento por suscripción, pero identificó algunos de riesgos vinculados con la IA. El principal, explicó, sería que el contenido de YouTube impulsado por esa tecnología se vuelva “lo suficientemente genial y sexy” como para absorber el tiempo de la audiencia joven.

Reed Hastings, co-CEO de Netflix

Si YouTube ofrece algo gratis, abundante y cada vez más seductor en términos visuales y narrativos, Netflix necesita responder con obras que conserven una diferencia perceptible. Por eso Hastings sostiene que la empresa debe usar la IA “lo suficientemente bien como para mejorar el contenido”.

La reciente compra de InterPositive, una startup de herramientas cinematográficas de IA fundada por Ben Affleck, a manos de Netflix, es el primer paso de la empresa de streaming. Variety reportó que el acuerdo podría alcanzar hasta 600 millones de dólares y que Netflix presentó la tecnología como un sistema pensado para mantener a los cineastas al centro del proceso creativo.

La IA en Hollywood

Si Hastings mira con inquietud hacia YouTube, es porque ya existen varios experimentos interesantes que intentan probar esa frontera entre novedad tecnológica y espectáculo. Uno de los casos virales es el de Tilly Norwood, promocionada por sus creadores como “la primera actriz de IA del mundo”. Se trata de una estrella virtual que hace un par de semanas lanzó un video musical como defensa pública de la propia inteligencia artificial.

El video, titulado “Take the Lead”, acumuló muy pocas reproducciones en sus primeras horas. Además, recibió una respuesta predominantemente hostil en comentarios, a pesar de la ola de notas y titulares que rodeó su lanzamiento.Tilly atrajo curiosidad, pero no logró probar que el público esté listo para reemplazar el carisma humano por una simulación impecable en apariencia y fría en resultado.

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