Particle 6, la empresa de tecnología detrás de Tilly Norwood, “actriz” hecha con inteligencia artificial, lanza esta mañana el prime videoclip musical protagonizado por su celebridad. A través de redes sociales, el material fue difundido con el objetivo de promocionar una nueva era de estrellas creadas con inteligencia artificial que aspiran a hechizar a las masas.

Tilly Norwood fue revelada el año pasado a través de un perfil en Instagram. La autora, Eline van der Velden, fundadora de Particle 6, también llevó al personaje hasta el Festival de Cine de Zúrich, lo cual desató críticas e indignación.

A pesar de los señalamientos y condenas, van der Velden siguió adelante con la idea. Hace un par de semanas anunció el “Tillyverse”, propuesta que desarrollará una carrera artística para Tilly y poco a poco irá incorporando a más celebridades hechas con inteligencia artificial.

El nuevo videoclip con Tilly Norwood

El sueño de Eline marca otro nuevo paso con el lanzamiento de “Take de Lead”, videoclip musical en el que Tilly canta y ofrece un espectáculo visual hecho completamente con IA. En el material podemos observar al personaje interpretando la canción en medio de escenarios de fantasía con flamingos, bailarines y mucha ropa de lentejuelas. Tilly sonríe, danza e incluso parece cambiar sutilmente su apariencia.

Lo más interesante del contenido es la letra del tema. Puedes leer un fragmento a continuación:

“Cuando hablan sobre mí, no ven la chispa humana, la creatividad. Detrás del código, detrás de la luz solo soy una herramienta, pero también tengo vida. No llegué de la nada, no. Una historia siempre cuenta, tú sabes. No es un glitch, es buen gusto y tiempo, el toque humano, un gran diseño. Creen que solo soy un sueño para ganar dinero, pero tengo más de lo que ellos creen. No soy un títere, soy la estrella guiada por el corazón, eso es lo que somos. Actores, es hora de tomar las riendas, crear el futuro, plantar la semilla, no te quedes afuera, no te quedes atrás. Constrúyete a ti mismo y serás libre. Podemos escalar, podemos crecer. Sean los creadores que siempre supimos. Es la siguiente evolución, ¿no lo ven? La IA no es el enemigo, es la llave. En este mundo nos dicen que debemos luchar, ser vistos y hacernos notar. Pero puedo brillar a mi manera y seguir sintiendo los latidos de mi corazón. No es un truco, es el comienzo”.

El Tillyverse es inevitable

El nuevo videoclip también incluye la frase “Bienvenido al Tillyverse”, ese nuevo mundo hecho con IA cuya meta es hacer relevantes a las estrellas digitales. Si bien en el pasado conocimos ídolos como Miku Hatsune o K/DA, Tilly Norwood es un fenómeno sin precedentes cuyo futuro, de momento, no conocemos.

Sobre el Tillyverse, Eline van der Velden compartió el siguiente comunicado de prensa a principios de marzo:

“Tilly Norwood no es solo un personaje de IA, es una personalidad, una marca y una futura superestrella global con un arco narrativo convincente. Mark nos ayudará a crear y dar forma a cada capa de su mundo, desde su humor, su vida diaria y sus decisiones profesionales hasta la manera en que interactúa con sus fans en diversas plataformas. Todo promete ser audaz, juguetón, un poco caótico… e imposible de ignorar.”

Tilly Norwood nació como una idea que se viralizó en redes sociales, pero Particle 6 quiere llevarla al siguiente nivel y hacer de ella una verdadera estrella de escala mundial. Aunque el sindicato de actores en Estados Unidos ya se pronunció en contra de su mera existencia, hace falta descubrir lo que opina la mayoría de los usuarios de las redes e incluso las propias agencias de talento, organizaciones que siempre están en busca una nueva cara digna de fama.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que Tilly Norwood alcance su meta? ¿Lo logrará? ¿El mundo terminará aceptando a las celebridades hechas con inteligencia artificial y les permitirá establecerse como industria de cine/música/televisión? Los verdaderos usos de la IA apenas empiezan a aparecer.

