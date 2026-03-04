Alejandro González Iñárritu afirma que la IA nos empujará a una crisis: ‘Empezaremos a dudar de todo lo que veamos’

El cine suele prometer un pacto sencillo pero poderoso: lo que aparece en pantalla puede mentir, pero al menos existe como huella de algo ocurrido frente a una cámara. En los últimos años, esa certeza se ha vuelto más frágil por la facilidad con la que hoy se fabrican imágenes sin mundo detrás. En este marco, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu comparte sus pensamientos sobre el auge de la inteligencia artificial y la crisis que llega.

La nueva instalación de Iñárritu, Sueño Perro, construida a partir de material descartado de la aclamada Amores Perros, propone una experiencia sensorial con celuloide y proyectores, casi como un gesto de resistencia.

La muestra de Iñárritu, presentada como una instalación que él mismo describe como “anti-AI”, no solo trata de nostalgia. El director revisó una cantidad desmesurada de película archivada y la convirtió en fragmentos de luz y sonido que no siguen a una trama tradicional.

En entrevista con The Guardian, el cineasta explicó que su objetivo fue rescatar restos y ver si todavía podían significar algo. Habló de la memoria como un álbum incompleto y de cómo el cine puede parecerse más a ese modo de recordar; también compartió su preocupación por la IA:

“Ahora, con la IA, estamos llegando a un límite en el que creo que nuestros sentidos tendrán tan poca información que eso afectará nuestra capacidad de aprender realmente de lo que vemos y escuchamos de una manera holística y plena. Creo que la crisis de la IA será que empezaremos a dudar de todo lo que veamos en la pantalla. Será tan aterrador que nos obligará a volver a lo básico, a creer solo en lo que realmente hemos experimentado con nuestros cuerpos, en que realmente fue algo real… quizá estoy intentando ser positivo aquí, pero es tan aterrador que me gustaría encontrar algo que quizá pueda llevarnos a algo bueno a partir de ello”.

El avance de la inteligencia artificial

El auge de herramientas generativas cambió el panorama del mundo en muy poco tiempo. Al inicio, los resultados eran llamativos por su torpeza, porque eran textos que sonaban huecos o videos que parpadeaban. Eso duró poco; hoy, la simulación mejora con cada salto tecnológico y empieza a rozar lo cotidiano.

Esa velocidad abre un problema que no se resuelve con la palabra “innovación”. Si una imagen puede fabricarse con precisión, su valor como evidencia se erosiona. Si la audiencia se acostumbra a desconfiar por reflejo, el daño también contamina áreas como el periodismo o la memoria.

En el cine, por un lado tenemos que la herramienta ofrece atajos seductores para producir; por otro, amenaza con volver intercambiables la presencia humana y el artificio.

Un ejemplo reciente de esa ansiedad es el caso de Tilly Norwood, una actriz digital creada con inteligencia artificial que desató reacciones furiosas cuando su creadora habló de agencias interesadas en representarla. Los comentarios se enfocaron en la idea de qué significa “actuar” cuando la figura no está viva en realidad.

La siguiente película de Iñárritu

El discurso sobre el celuloide y los proyectores podría sugerir que Iñárritu se encierra en el pasado. Sin embargo, el director trabaja también en una película nueva, Digger, protagonizada por Tom Cruise, un proyecto que lo coloca en el corazón del cine industrial contemporáneo. En la misma entrevista admitió que Sueño Perro fue una manera de descansar respecto a la intensidad que vivió con Digger:

“Hay mucha presión por encontrar la historia, y eso es lo que creo que fue liberador de hacer las instalaciones; era casi como un juego. Fue muy liberador no tener esa presión financiera y poder hacer esto en paralelo. Fue una gran manera de escapar un poco de Digger. Simplemente estaba regresando y viajando en el tiempo a hace 25 años y divirtiéndome un poco. ¡Es Tom Cruise! Es otro tipo de intensidad, es muy divertido. Fue una experiencia emocionante, una experiencia realmente grandiosa”.

Digger se estrena el 1 de octubre.

