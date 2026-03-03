Tilly Norwood, actriz hecha con IA, expandirá su universo: Así será el ‘Tillyverse’ de actores creados con inteligencia artificial

Ha regresado Tilly Norwood, la actriz digital creada con inteligencia artificial que encendió discusiones incómodas en la industria el año pasado, y que ahora vuelve a colocarse en el centro de atención por una razón que traerá más preocupación a Hollywood. Su existencia, pensada como personaje y producto, tiene en jaque a las estrellas reales de cine, así como a muchos implicados en este negocio multimillonario.

¿Quién es Tilly Norwood y cuál es su historia?

Norwood fue presentada como una “actriz” ficticia de veintitantos años, construida por el sello Xicoia, vinculado a la productora Particle6. La idea de que un personaje sintético pudiera “firmar” con una agencia detonó críticas y sospechas sobre derechos de imagen y el futuro del trabajo creativo.

En ese contexto apareció “AI Commissioner”, uno de los primeros proyectos que la colocó en pantalla como prueba de concepto. La recepción fue bastante áspera, pues algunas reseñas cuestionaron el resultado artístico y otras se enfocaron en lo inquietante del acabado visual, ese tipo de realismo tipo “uncanny valley” que se acerca demasiado y, al mismo tiempo, se siente fuera de lugar.

Tilly Norwood ‘aceptando un premio’ (Foto: Particle6)

Las reacciones también vinieron por la vía institucional. El Sindicato de Actores de Cine Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, por ejemplo, condenó el año pasado el uso de intérpretes sintéticos y habló sobre la dimensión ética y laboral del fenómeno, con énfasis en el consentimiento y la compensación cuando hay modelos entrenados con material humano.

Eline van der Velden hará realidad el “Tillyverse”

Ahora, su creadora, Eline van der Velden, plantea una expansión que busca convertir a Norwood en el centro de un universo propio. El plan se presenta como el arranque de una “constelación” de personajes de IA que convivirán dentro de un entorno digital narrativo, diseñado para crecer y mutar con rapidez.

La iniciativa se apoyará en un estudio de “talento” enfocado en personajes sintéticos y en la creación de perfiles a la medida para terceros. En los comunicados del proyecto se describe el “Tillyverse” como un espacio en el que Norwood y otros personajes “vivirán, colaborarán y construirán carreras”, con una lógica que parece cercana a una franquicia transmedia.

Para ejecutar esa expansión, van der Velden incorporó a Mark Whelan como responsable de estrategia y operaciones, después de su paso por Prime Video, donde trabajó en el ámbito estrategia social para producciones televisiva. El objetivo es crear una vida ficticia para Tilly.

En su comunicado de prensa van der Velden habla sobre las esperanzas depositadas en Tilly Norwood:

“Tilly Norwood no es solo un personaje de IA, es una personalidad, una marca y una futura superestrella global con un arco narrativo convincente. Mark nos ayudará a crear y dar forma a cada capa de su mundo, desde su humor, su vida diaria y sus decisiones profesionales hasta la manera en que interactúa con sus fans en diversas plataformas. Todo promete ser audaz, juguetón, un poco caótico… e imposible de ignorar.”

Mark Whelan también emitió algunas palabras:

Particle6 presentará más actrices y actores como Tilly Norwood

“Tilly ya tiene impulso, una audiencia y esa chispa cultural. Ahora estamos escribiendo su historia y construyendo su universo. Es una gran responsabilidad, pero increíblemente emocionante. Creo que el mundo se va a divertir mucho viendo lo que sucede después.”

Hollywood y el temor a la IA

Esta promesa de un “universo” de actores sintéticos también aterriza sobre una industria que todavía tiene muy fresca la conversación sobre la IA. La reacción contra Norwood, en su fase inicial, incluyó críticas de intérpretes y de sindicatos, además de que nos hizo cuestionar qué se está normalizando cuando un “talento” puede fabricarse sin historia humana detrás.

Otros artistas han usado casos similares para hablar de apropiación digital, en especial cuando se trata de voces o rostros que circulan sin permiso. La inquietud, además de abordar el séptimo arte, toca publicidad, redes sociales y cualquier producto audiovisual que dependa de una estrella famosa. El conflicto deja una pregunta incómoda: si la identidad puede simularse con precisión, ¿quién controla el “yo” en pantalla?

El Tillyverse llegará este 2026.

Con información de Variety.