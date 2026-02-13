Hollywood condena video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA: Actores y guionistas alertan sobre la tecnología

La inteligencia artificial encendió de nuevo las alarmas de Hollywood, luego de que un video que muestra una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise se hiciera viral. Alguien usó Seedance 2.0, IA de ByteDance, para imaginar un enfrentamiento entre los célebres actores, quienes se reencontraron el año pasado se reencontraron en ‘F1’.

Las respuestas al video no se hicieron esperar, pues diversos actores, guionistas e instituciones alzaron la voz para protestar. Condenaron el uso de la inteligencia artificial y la forma en que atenta contra la imagen de Brad Pitt y Tom Cruise. Consideran que es un antecedente peligroso para la industria, así que algunas personalidades y la Motion Picture Association exigieron regular la tecnología.

¿Por qué el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA se hizo viral?

ByteDance, compañía detrás de TikTok, lanzó una nueva versión de Seedance, su inteligencia artificial capaz de generar videos hiperrealistas. Ruairi Robinson, cineasta irlandés, aprovechó sus capacidades para imaginar una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt. El clip, de apenas unos segundos, muestra a los actores en la azotea de un edificio.

Por su realismo, nivel de detalle y enfoque cinematográfico, el video acumuló rápidamente millones de vistas en las redes sociales. Aunque podría pasar por un metraje filmado con Tom Cruise y Brad Pitt, en realidad se trata de un video generado a partir de unas cuantas líneas de texto.

Robinson lo compartió en sus redes sociales y pronto pasó a ser el tema de conversación del momento, pues plantea preocupaciones sobre los riesgos de la tecnología y sus implicaciones legales en cuanto a derechos de imagen.

El video generó un fuerte impacto que llegó hasta las esferas de Hollywood, donde diversas personalidades se mostraron desconcertadas por los resultados. La respuesta de actores y de más personalidades potenció el impacto mediático del clip, que también provocó una oleada de indignación en la industria.

El video hecho con IA tuvo millones de vistas en las redes sociales (Imagen: X)

Hollywood reacciona contra la inteligencia artificial

La Motion Picture Association fue una de las primeras instituciones que hizo una fuerte crítica al video. Por medio de un comunicado, exigió a ByteDance regular el alcance de Seedance 2.0, pues usa “obras estadounidenses protegidas por derechos de autor”. Los usuarios de la inteligencia artificial también han hecho videos que recrean o usan personajes de ‘Titanic’, ‘Shrek’, ‘El señor de los anillos’ y más franquicias.

“ByteDance debe cesar inmediatamente sus actividades infractoras”, afirmó Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la MPA. Rhett Reese, guionista de ‘Deadpool’, compartió un mensaje poco esperanzador, donde sugiere que la industria está acabada ante el avance de la IA. Cree que llegará el día en que una persona pueda hacer una película completa que será “indistinguible de las que hoy produce Hollywood”.

“Me duele decirlo. Probablemente se acabó para nosotros”, alertó el creativo luego de conocer el proceso que hizo posible l video de Tom Cruise y Brad Pitt. Robinson reveló que pudo crear el video de 15 segundos con solo dos líneas de texto.

Tom Cruise y Brad Pitt (Imagen: IMDb)

Simu Liu, actor del UCM, prefirió burlarse del video y resaltar sus imperfecciones. Como actor de películas de acción, cree que el clip tiene muchas deficiencias en su coreografía. “Cualquiera que haya visto una película de artes marciales sabe que esto es una auténtica basura”, afirmó en un tono menos alarmante.

La lucha por la regulación de la tecnología

La polémica de Seedance 2.0 recuerda a la de Sora 2, inteligencia artificial de OpenAI. A finales del año pasado, Creative Artists Agency, United Talent Agency, WME y SAG-AFTRA protestaron contra la IA. Exigieron ajustes para proteger a los actores y los personajes con derechos de autor. Esto luego de que Bryan Cranston denunciara el uso no autorizado de su imagen en videos hechos con la tecnología.

SAG-AFTRA se puso en contacto con OpenAI para dar una solución al problema, que también afectó a una infinidad de actores y figuras históricas. La compañía tecnológica dio la razón a Cranston e hizo ajustes a Sora 2. Ahora, los usuarios ya no pueden usar libremente la imagen de famosos. Se espera que sindicatos y otras instituciones también ejerzan presión sobre ByteDance para la regulación de Seedance 2.0.

