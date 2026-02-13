‘Cumbres Borrascosas’: Directora defiende los cambios que hizo a la novela de Emily Brontë

Emerald Fennell nunca tuvo la intención de hacer una adaptación literal de ‘Cumbres Borrascosas’. La directora considera que era un reto imposible de cumplir, debido a la complejidad de la obra de Emily Brontë y a lo profundidad de sus personajes. Por ello, eligió una visión creativa más personal y se enfocó en la historia de la primera mitad de la novela.

Desde que inició el proyecto, la realizadora planeó cambios y recortes al material original. El proceso implicó dejar atrás a varios personajes con un rol importante en la obra literaria. Para dar vida a su reinvención de ‘Cumbres Borrascosas’ también fueron necesarios ajustes para el final de las trágica historia. En una entrevista reciente, Fennell habló sobre estos cambios y los justificó.

Los personajes ausentes en ‘Cumbres Borrascosas’

Para la directora de ‘Cumbres Borrascosas’, eliminar contenido y hacer otro tipo de ajustes a la novela de Emily Brontë fue un proceso complicado. Debido a su fascinación y cercanía con la obra, Fennell tuvo que pensar muy bien en qué tipo de modificaciones hacer para dar forma a su interpretación de la novela sin restarle fuerza narrativa.

“Tienes que tomar ese tipo de decisiones difíciles”, afirmó la realizadora al hablar sobre los retos de condensar ‘Cumbres Borrascosas’ en una película. En declaraciones para ‘Entertainment Weekly’, explicó que una miniserie de al menos 10 horas sería lo ideal para desarrollar la historia tal como está en el libro.

Margot Robbie, Jacob Elordi y Emerald Fennell en el set de ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

Para su película, Fennell omitió la aparición de ciertos personajes y reforzó la presencia de otros. Por ejemplo, el señor Lockwood fue eliminado de la cinta a pesar de su relevancia en la novela. En la obra de Brontë, es el narrador principal y los ojos del lector para conocer la relación entre Heathcliff y Catherine.

La película también omite la aparición de Hindley Earnshaw, hermano de la protagonista que tiene un gran resentimiento hacia Heathcliff. Fennell encontró la forma de representarlo de manera indirecta por medio del padre de Catherine, quien tiene un mayor desarrollo y presencia en la película.

“Hindley sigue existiendo, creo, pero en la figura de Earnshaw. Intenté, siempre que pude, fusionar personajes, del mismo modo que tampoco tenemos a Lockwood. La novela tiene una estructura tan compleja que habría sido muy, muy difícil convertirla en una película coherente, porque simplemente habría requerido mucho más tiempo”.

‘Cumbres Borrascosas’ se enfoca en Catherine Earnshaw, interpretada por Margot Robbie, y Heathcliff, quien es interpretado por Owen Cooper y Jacob Elordi. También aparecen Nelly Dean (Hong Chau), Edgar Linton (Shazad Latif), Isabella Linton (Alison Oliver), Joseph (Ewan Mitchell) y el ya mencionado señor Earnshaw (Martin Clunes).

A continuación, hay spoilers de ‘Cumbres Borrascosas’

Cambios narrativos que conducen a un desenlace distinto

Emerald Fennell apostó por un final aún más dramático que el de la novela. ‘Cumbres Borrascosas’ no concluye con la esperada reunión entre Heathcliff y Cathy, pues la cineasta decide mantenerlos separados hasta el último momento. Cuando la protagonista pierde a su hijo concebido con Edgar, delira antes de morir sin recibir la última visita de su amante. En la novela, Heathcliff es testigo del dolor de la protagonista y la acompaña.

La directora muestra de esta forma cómo la pareja está condenada a nunca estar junta. La mayor tragedia es que no pueden encontrarse “en el momento adecuado”. Fennell desarrolla la historia de amor entre los personajes desde el inicio para adelantarse al momento más doloroso de la cinta, donde todo es desesperanza.

“Empieza donde termina y termina donde empieza. Y eso es lo que tiene el amor, y también el libro: es eterno y cíclico, así que no hay un cierre definitivo. Incluso cuando hay un final terrible, triste y trágico, en realidad no es un final, porque así se siente la historia”.

Emerald Fennell apostó por un final que refuerza lo trágico de la historia (Imagen: Warner Bros.)

En la novela se insinúa que Cathy regresa como un fantasma para reunirse con Heathcliff. El hombre es incapaz de superar la pérdida de su amada, por lo que también fallece por el duelo. Fennell considera que el final de la película encaja a la perfección con su visión de la obra, pues refleja la profundidad de los sentimientos humanos. “Para mí, ese era el modo correcto de terminarlo”, añadió.

Emerald Fennell y su defensa del lado romántico de ‘Cumbres Borrascosas’

‘Cumbres Borrascosas’ desafió las convenciones del amor romántico en el siglo XIX. Emerald Fennell quiso respetar este lado “transgresor, complicado, difícil y oscuro” que hizo que la obra no fuera considerada una historia de amor. La realizadora la ve desde otra perspectiva, pues considera que sí lo es y que por eso ha superado la barrera del tiempo.

“Eso no significa que sea una historia de amor fácil o sana, pero aun así es extremadamente potente, como muchas relaciones amorosas”, afirmó. Fennell se inspiró en varios dramas románticos que marcaron su visión creativa para ‘Cumbres Borrascosas’. Cree que su película no es la historia de amor convencional que muchos esperan, pero aun así sostiene que es una historia profundamente romántica, intensa y emocionalmente poderosa.

