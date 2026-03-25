‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’ derrota a ‘Máquina de Guerra’ como la película más vista de Netflix

Una vez más, Netflix atraviesa uno de esos periodos donde varias producciones compiten al mismo tiempo por dominar el top 10 global. Durante semanas, la cosa parecía inclinarse hacia la ciencia ficción gracias a Máquina de Guerra, con una historia de combate y supervivencia que logró atrapar a millones de espectadores en pocos días. Sin embargo, el equilibrio cambió cuando un viejo nombre regresó con suficiente peso como para desplazarlo todo, Peaky Blinders: El Hombre Inmortal.

La llegada de la nueva película con Cillian Murphy alteró el orden de popularidad en la plataforma y desplazó a un título que parecía imbatible, lo cual nos recuerda que ciertas historias no necesitan presentación cuando vuelven a escena.

El éxito de Máquina de Guerra

Antes de ese brusco giro, Máquina de Guerra dominó dentro del catálogo reciente de Netflix. La película, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Alan Ritchson, es historia de invasión extraterrestre con acción bélica y toneladas de drama. Su premisa tiene como protagonista a sargento que intenta completar su misión en medio de una amenaza desconocida que transforma el campo de batalla.

Alan Ritchson en Máquina de Guerra

El título logró superar los 44 millones de visualizaciones, impulsado por una estructura de gran agilidad y un ritmo que prioriza la tensión. El elenco, que incluye a Dennis Quaid y Stephan James, nos entrega un relato entrelazado con la camaradería y el desgaste psicológico.

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Aunque algunos comentarios señalaron lo predecible de ciertos elementos, la película se ganó a las masas por su energía y por una ejecución que recuerda al cine de acción clásico. Estos elementos le permitieron mantenerse en la cima del ranking global durante varias semanas y ser uno de los estrenos más fuertes del año.

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se adueña del puesto #1

El panorama cambió con la llegada de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, una película que retoma la historia de Tommy Shelby y la lleva hacia su desenlace. Dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight, la cinta fue el regreso del ganador del Oscar, Cillian Murphy, a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión.

Al momento de su incorporación al catálogo el pasado 20 de marzo, la película ascendió rápidamente hasta el primer lugar del top global y desplazó a Máquina de Guerra. Esta entrega logra cerrar varias líneas narrativas que quedaron abiertas tras seis temporadas y nos habla bien sobre la popularidad de la serie.

El reparto recupera rostros conocidos como Sophie Rundle y Stephen Graham, a los que se añaden nombres como Barry Keoghan y Rebecca Ferguson. Los personajes familiares y las nuevas incorporaciones permitieron la creación de una historia que mira hacia el pasado sin dejar de avanzar.

¿Tom Shelby volverá?

Cillian Murphy en Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

Aunque la película funciona como un cierre, el futuro del personaje no queda completamente definido. Steven Knight ya sugirió que la historia de Tommy Shelby podría encontrar nuevas formas de manifestarse, incluso si no se trata de una continuación como tal. “Podría volver”, comentó en entrevista con Entertainment Weekly. El guionista deja abierta la posibilidad de que el personaje reaparezca bajo otras circunstancias.

No hay motivo para que decaigan los ánismo, pues el universo de Peaky Blinders ya contempla una crecimiento mayor en el futuro. Hace tiempo se confirmó el desarrollo de una serie ambientada en la década de 1950, donde una nueva generación tomará el control en un Birmingham reconstruido tras la guerra y la era de Tom. La presencia de Shelby podría mantenerse a través de recuerdos o relatos indirectos, de una u otra forma que no haga perder la esencia impregnada por Cillian Murphy.

La figura de Tommy Shelby siempre ha estado relacionado a una dimensión casi espectral, donde los puntos álgidos son la memoria y la culpa. Para cualquier buen narrador de historias esa característica permite que el personaje continúe, aunque sea fuera de una línea tradicional. El cierre cinematográfico puede transformar todas las posibilidades y convertirlas en esperanza.

Con información de Variety.

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