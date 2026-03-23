Alan Ritchson, actor de ‘Reacher’ y ‘Máquina de Guerra’, es captado golpeando a su vecino

El famoso Alan Ritchson, conocido por su imponente papel en Reacher, aparece en imágenes que circulan en medios donde se le ve en medio de un altercado con un vecino en un suburbio de Nashville. El incidente, registrado en video, ha generado versiones encontradas sobre lo ocurrido. Si bien parece que inició como una molestia cotidiana, terminó por llegar hasta un enfrentamiento físico que ahora es objeto de investigación por parte de autoridades locales.

¿Qué hizo Alan Ritchson?

De acuerdo con el relato del vecino involucrado, Ronnie Taylor, el problema surgió cuando Ritchson circulaba en su motocicleta por la zona a alta velocidad, generando ruido que, según él, alteraba la tranquilidad del lugar. Tras un intercambio de gestos, el conflicto no quedó resuelto. Al día siguiente, la situación se repitió en condiciones similares. Taylor afirma haber confrontado al actor, lo que devino en una discusión. Según su testimonio, Ritchson lo golpeó en el rostro y lo pateó.

Alan Ritchson para Men’s Health

Taylor sostiene que el actor lo golpeó en repetidas ocasiones y le dejó varios moretones. Asegura también que tras el enfrentamiento Ritchson abandonó el lugar. El incidente fue reportado a la policía, aunque el propio Taylor indicó que no acudió a un hospital tras lo ocurrido.

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¿Qué hizo Taylor?

La versión del actor, citada a través de TMZ, plantea un escenario distinto. Según este relato, Taylor habría salido a la calle de manera agresiva para bloquear el paso de la motocicleta, provocando que Ritchson perdiera el control y cayera. La fuente sostiene que el vecino lo empujó en más de una ocasión, incluso cuando el actor intentaba retirarse del lugar. El enfrentamiento físico habría ocurrido como una reacción a esas acciones, tras un intento fallido de evitar que la situación llegara más lejos.

También se menciona que había testigos que observaron el momento en que Ritchson circulaba junto a sus hijos, quienes iban en motocicletas más pequeñas. Hasta el momento, autoridades han confirmado que existe una investigación en curso sobre lo sucedido, pero no se han realizado arrestos.

Ritchson en cine y televisión

La trayectoria de Alan Ritchson se ha construido en una intersección entre televisión y cine, con personajes que imponen gran fuerza física. Su participación en Smallville, (2005-2010) como Aquaman lo introdujo en el universo de adaptaciones de cómic y lo hizo pasar a la historia como el famoso superhéro acuática que años después daría el salto a la pantalla grande.

Años después, se convirtió en el favorito de millones con la serie Reacher, estrenada en 2022, donde interpreta a un exmilitar que resuelve conflictos utilizando su inteligencia y su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. El papel lo posicionó como una de las figuras más queridas dentro del catálogo de Prime Video y los fans esperan con gran emoción la temporada 4, misma que estará basada en la novela Gone Tomorrow. Por el momento no hay fecha de estreno, pero hace tiempo quedó asentado el hecho de que Reacher es la producción estrella de la plataforma.

En cine, ha participado en producciones como Las Tortugas Ninja, de 214, donde dio vida a Raphael, así como en Rápidos y Furiosos 10, de 2023, y Los Juegos del Hambre: En Llamas, de 2013. Más recientemente, su trabajo en Máquina de Guerra lo llevó lejísimos en streaming con altos niveles de audiencia, convirtiéndose en una de las películas más vistas en Netflix. Fue dirigida por Patrick Hughes y en el reparto contó, además de Alan, con Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales y Blake Richardson,

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