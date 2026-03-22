Jason Momoa escapa de su casa en Hawái tras inundaciones devastadoras: ‘Hay mucha gente que está en peligro’

El paisaje paradisíaco de Hawái cambió de forma abrupta en cuestión de días. Lluvias persistentes y corrientes desbordadas transformaron zonas residenciales en terrenos inestables. Entre quienes vivieron ese escenario se encuentra Jason Momoa, actor que en esta ocasión se enfrentó a una situación donde la prioridad fue salir a tiempo. La emergencia alcanzó a miles […]

El paisaje paradisíaco de Hawái cambió de forma abrupta en cuestión de días. Lluvias persistentes y corrientes desbordadas transformaron zonas residenciales en terrenos inestables. Entre quienes vivieron ese escenario se encuentra Jason Momoa, actor que en esta ocasión se enfrentó a una situación donde la prioridad fue salir a tiempo. La emergencia alcanzó a miles de habitantes del archipiélago.

Inundaciones en Hawái

Las islas enfrentaron uno de los episodios más severos de inundaciones en dos décadas, provocado por sistemas de baja presión conocidos como Kona lows. Este fenómeno trajo lluvias intensas que, acumuladas durante días, provocaron el desbordamiento de ríos y la saturación de infraestructuras.

Autoridades locales reportaron rescates en distintas zonas, así como daños en viviendas, carreteras y servicios básicos. En el norte de O’ahu, las alertas se activaron ante el riesgo de colapso de una presa, lo que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares de forma inmediata.

Jason Momoa en Aquaman

La situación llevó a cierres de caminos y a la movilización de equipos de emergencia, incluyendo operaciones aéreas para evacuar a personas atrapadas. Aunque no se reportaron fallecimientos, varias personas requirieron atención médica por hipotermia. El gobernador Josh Green informó que los daños alcanzaron los mil millones de dólares.

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Jason Momoa reporta su situación

Momoa compartió un mensaje en redes sociales para informar que él y su familia habían salido de la zona afectada. En su declaración, explicó que lograron abandonar North Shore tras quedarse sin electricidad.

“Tengo a mi familia conmigo. Salimos de North Shore, mucha gente ha estado preguntando. Se nos fue la luz. Por ahora estamos a salvo, pero hay muchas personas que no, así que les enviamos todo nuestro cariño. North Shore está bastante complicada en este momento. Ojalá todos estén a salvo y puedan salir. Cuídense mucho allá afuera.”

En días previos, Momoa había participado en iniciativas locales para distribuir alimentos y suministros a personas afectadas por las lluvias. Insistió en la importancia de la solidaridad comunitaria y en la necesidad de apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades.

Las autoridades también ordenaron la evacuación de más de 5 mil personas al norte de Honolulu hace un par de días. Hasta hoy domingo, todavía se mantienen las alertas por inundación y las lluvias continúan.

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Lo que sabemos sobre Dune 3

En paralelo a esta situación, Jason Momoa forma parte del elenco de Dune 3, proyecto que ya lanzó sus primeros avances en redes sociales. La historia se sitúa varios años después de los eventos previos atestiguados en Dune 2, con un enfoque distinto en tono y estructura.

El director Denis Villeneuve ha señalado que la nueva entrega explora las consecuencias del poder y las tensiones que surgen alrededor de él. La trama mantiene a Paul (Timothée Chalamet) y a Chani (Zendaya) personajes centrales, aunque se adentra en territorios menos explorados del universo creado por Frank Herbert.

El regreso del personaje de Momoa es uno de los puntos más comentados, ya que su ausencia en la entrega anterior había dejado un vacío dentro de la narrativa, y quienes no han leído las novelas se preguntan cómo es que volvió de la muerte. Su participación vaya que introducirá nuevas dinámicas en una historia que se plantea más compleja y extensa.

Finalmente, Dune 3 será la última película de la saga cinematográfica dirigida por Villeneuve. El cineasta no tiene planes para continuar en el unirverso de Arrakis, ya que su único objetivo es el de completar el viaje de Paul Atreides.

“Cuando estrenamos la parte uno fue al final de la pandemia. En realidad no estaba en contacto con el público. Y cuando estrenamos la parte dos, recibí esa ola de entusiasmo y cariño. La gente quería ver la dos, y la manera en que la película fue recibida en todo el mundo […] Fue como una montaña rusa a nivel global donde vimos ese entusiasmo, y sentí un deseo por la tercera película que no esperaba. Cuando tú como cineasta haces una serie de películas, entras en una relación con el público y sentí una responsabilidad de terminar la historia.”

Dune 3 se estrena el 18 de diciembre.