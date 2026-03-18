‘Dune 3’: ¿Por qué Denis Villeneuve ya no quiere hacer más películas sobre la saga literaria?

El nuevo avance de Dune 3 es prueba de que Denis Villeneuve regresó a Arrakis con una película de mayor escala y más áspera. El director canadiense vuelve a un universo que ayudó a convertir en uno de los grandes eventos recientes de la ciencia ficción, pero este regreso también tiene mucho de despedida. La tercera entrega, además de ser una escala más dentro de una marca que parece no tener fin en el papel, también es el cierre de todo un viaje.

El material literario de Frank Herbert todavía ofrece varios libros posteriores y rutas posibles para continuar en cine. Aun así, Villeneuve mantiene su interés ligado a un arco concreto y no a una adaptación total de toda la bibliografía. Lo que está construyendo con esta tercera parte apunta al final de una historia personal, apartado de las ensoñaciones sobre una saga dirigida por él durante muchos años más.

¿De qué trata Dune 3?

La nueva película adapta El Mesías de Dune, la novela de 1969 que continúa los acontecimientos del primer libro y que, en términos narrativos, es como la verdadera secuela del ascenso de Paul Atreides. La historia ocurre 17 años después de Dune: Parte Dos y muestra a Paul ya instalado en el poder, lidiando con el peso de sus decisiones, la violencia que dejó crecer a su alrededor y las grietas que ese dominio abrió en su vida.

Timothée Chalamet como Paul Atreides en Dune 3

Villeneuve explicó en conferencia de prensa este martes que la tercera entrega tiene un tono distinto al de las dos anteriores. Si la primera estaba construida como la exploración de un mundo nuevo y la segunda respiraba como una película de guerra, esta se acerca más al thriller y a una crisis de poder. La cinta además mantiene la relación entre Paul y Chani, aun cuando el conflicto político y espiritual del imperio se vuelva cada vez más insoportable.

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¿Por qué Denis Villeneuve no hará más películas de Dune?

Villeneuve estructuró sus películas como una trilogía sobre Paul Atreides. Para lograrlo, dividió el primer libro en dos cintas y reservó El Mesías de Dune para el cierre. Los libros posteriores cambian el eje de la saga y empujan la historia hacia otras figuras y otras preocupaciones, algo que rompe la unidad que él ha perseguido hasta ahora. Por eso Dune 3 es un remate de su visión y no otro escalón hacia una adaptación secuela.

Por otro lado, antes del estreno de Dune: Parte Dos, Villeneuve admitió que necesitaba un respiro por salud mental y que pensaba filmar otra cosa entre una película y la siguiente. Aun así, también decía que soñaba con volver una última vez al planeta que amaba. Más tarde contó que las imágenes de Dune: Parte Tres seguían apareciendo en sus sueños y que esa insistencia terminó arrastrándolo otra vez a Arrakis. Regresó porque la película lo perseguía.

A todo esto se sumó la reacción mundial a la segunda parte. Villeneuve comentó que, tras el lanzamiento de Duna en 2021, en plena salida de la pandemia, no tuvo tanto contacto con el público. Con Dune: Parte Dos vivió lo contrario. Vio la gran recepción y sintió que había un deseo real por ver el siguiente capítulo. En sus palabras, esa relación con la audiencia le hizo sentir la responsabilidad de terminar la historia. El regreso nació de esa obligación artística, pero la meta seguía siendo cerrar el viaje de Paul.

¿Qué sigue para Villeneuve después de Dune?

Jason Momoa como Duncan Idaho en Dune 3

El siguiente gran horizonte de Villeneuve está lejos del desierto y muy cerca del espionaje. Amazon MGM Studios anunció en junio de 2025 que el cineasta dirigirá la próxima película de James Bond, conocida por ahora como Bond 26. El estudio confirmó además que Amy Pascal y David Heyman serán los productores, mientras Tanya Lapointe participará como productora ejecutiva.

Ese movimiento también ayuda a entender por qué Villeneuve quiere dejar Dune como una obra cerrada. Bond es otro territorio mítico del cine comercial, uno que él mismo ha descrito como sagrado por la relación que tiene con la franquicia desde la infancia. En vez de seguir estirando el viaje de Paul Atreides, el director parece dispuesto a cambiar de mitología y llevar su talento hacia otra leyenda del cine popular.

Dune: Parte Tres se estrena el 18 de diciembre.

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