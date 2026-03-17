‘Dune 3’: Qué pasará en la nueva secuela de Denis Villeneuve y por qué Timothée Chalamet luce tan diferente como Paul Atreides

La saga cinematográfica inspirada en las novelas de Frank Herbert nos traerá una nueva entrega espectacular para la la pantalla grande. Tras el impacto de las dos primeras películas dirigidas por Denis Villeneuve, Dune 3, el proyecto que cerrará la historia de Paul Atreides comienza a revelar sus primeras pistas visuales.

Las nuevas imágenes promocionales y el anuncio de un avance han despertado gran interés entre quienes siguen la adaptación con recelo y pasión. Timothée Chalamet y Warner Bros. difundieron varios pósters de personajes que permiten observar cómo han cambiado algunos protagonistas, lo cual nos adelanta que la nueva historia transcurre en una etapa distinta dentro del imperio creado en Arrakis.

Entre esas imágenes destaca una en particular: el retrato de Paul Atreides interpretado por Chalamet. El personaje aparece con una mirada cansada y rasgos más duros que en entregas anteriores. Ese cambio claro que se relaciona con el rumbo que tomará la historia en la tercera película dirigida por Villeneuve.

Qué pasará en Dune 3

Timothée Chalamet como Paul Atreides en Dune 3

La película adapta la novela El Mesías de Dune, publicada por Frank Herbert en 1969, una continuación que presenta un salto temporal significativo respecto al final de la segunda parte. La trama ocurre alrededor de doce años después de los acontecimientos que llevaron a Paul Atreides a ocupar el trono imperial. En ese nuevo escenario político, el personaje enfrenta tensiones internas y amenazas que surgen dentro de su propio imperio.

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La película, titulada Dune: Part Three, está programada para estrenarse en cines el 18 de diciembre de 2026. El director Denis Villeneuve regresó al proyecto para cerrar el arco narrativo que inició con las dos adaptaciones anteriores.

Duna (2021) y Duna: Parte Dos (2024) lograron un desempeño excelente tanto en taquilla como en reconocimiento crítico. Entre ambas suman más de 1.12 mil millones de dólares en ingresos globales y obtuvieron ocho premios Oscar.

La nueva apariencia de Paul Atreides

Una de las primeras pistas sobre la tercera película apareció cuando Timothée Chalamet compartió en redes sociales el póster de su personaje. En la imagen, Paul Atreides aparece con ojos fatigados, repletos de azul por la sobreexposición a la especia melange pero cargados de oscuridad, una expresión marcada por la presión del poder.

La imagen muestra a un líder distinto al joven que llegó a Arrakis en la primera película. Las marcas y cicatrices alrededor de los ojos y el gesto endurecido son muestra del peso político que carga tras años de gobierno. El personaje ya no es el heredero que huye por el desierto junto a los fremen; ahora gobierna un imperio que enfrenta intrigas y conspiraciones.

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Actores nuevos y actores que regresan

El reparto de Dune: Part Three reúne nuevamente a varios intérpretes que participaron en las películas anteriores. Zendaya vuelve como Chani, mujer central dentro de la vida de Paul Atreides. Rebecca Ferguson retoma el papel de Lady Jessica, madre del protagonista y miembro de la orden Bene Gesserit.

Florence Pugh regresa como la princesa Irulan, personaje vinculado a la política imperial. Javier Bardem también retoma su papel como Stilgar, líder fremen que se convirtió en aliado del joven Atreides.

Entre las incorporaciones más comentadas aparece Anya Taylor-Joy en el papel de Alia Atreides, quien apareció durante apenas unos segundos en Dune: Parte Dos. El personaje es la hermana menor de Paul y posee habilidades extraordinarias que la convierten en una figura singular dentro del universo creado por Herbert.

Otra presencia llamativa es la de Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, un personaje asociado a conspiraciones que amenazan la estabilidad del imperio. Isaach de Bankolé también se suma al elenco en el papel de Farok.

La película traerá de vuelta a Jason Momoa como Duncan Idaho, guerrero que había tenido un destino trágico en la primera película. Su aparición responde a elementos narrativos que forman parte del universo literario de Herbert y que tendrán mucha relevancia en esta nueva etapa.

Con estas piezas reunidas, Denis Villeneuve se prepara para cerrar la trilogía cinematográfica que inició en 2021 y entregarse de lleno a la nueva era de James Bond en Amazon MGM. El director ha señalado que este proyecto representa el final de su recorrido dentro del universo de Dune, una de las obras cumbres de la ciencia ficción.