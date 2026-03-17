Dune 3: Quiénes son Alia y Scytale, los personajes de Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson que aparecen en el nuevo tráiler

¡Salve Lisan al-Gaib! El desierto de Arrakis vuelve a abrirse ante el público con una nueva ola de contenido por el peso del poder. Dune 3 ya mostró sus primeros pósters promocionales y, con ellos nos aclaró que la siguiente película de Denis Villeneuve no retomará la historia justo donde terminó la anterior. Ahora el nuevo tráiler se libera esta mañana y demuestra que algo cambió, y lo hizo a gran escala.

El nuevo avance nos enseña un mundo más tenso, más erosionado por la guerra y por las decisiones de Paul Atreides, cuya figura aparece rodeada por aires más sombríos. En ese paisaje irrumpen personajes que hasta ahora habían permanecido al margen o apenas insinuados, y su presencia llegará para cambiar toda la historia.

Lo que nos mostró el nuevo tráiler de Dune 3

El material presenta una historia atravesada por el conflicto político. Paul Atreides aparece como emperador, atrapado en una maquinaria que no controla del todo, mientras Chani vuelve a ocupar un lugar decisivo dentro del avance. La relación entre ambos parece seguir siendo el centro del Imperio.

Robert Pattinson como Scytale en Dune 3

Las imágenes del nuevo tráiler también dejan ver que la película ampliará su escala. Hay combates, desplazamientos por nuevas regiones, más personajes y un tono más severo que el de las entregas previas. Denis Villeneuve explicó para Variety que esta tercera parte tiene otro ritmo y una energía más áspera, con un relato donde el protagonista intenta hallar una salida al círculo de violencia que ayudó a desatar.

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En ese mismo material aparecen por fin Alia Atreides y Scytale, dos figuras cruciales en la siguiente etapa de la saga. La primera representa una presencia inquietante en el mundo de Arrakis; mientras que el segundo carga una imagen glacial que lo separa de cualquier antagonista convencional. El avance también deja ver el regreso de Duncan Idaho, una noticia que intrigará a quienes recuerdan su destino en la primera película.

¿Cuántos años han pasado desde Dune?

Uno de los cambios más importantes dentro de la ficción es el salto temporal. Dune 3 no ocurre poco después de la segunda parte, sino 17 años más tarde. Ese dato modifica la lectura de cada personaje, porque ya no estamos ante un imperio naciente, sino ante un poder asentado y corroído por sus propios costos.

Ese lapso explica por qué Paul luce distinto y por qué el clima espiritual de la historia resulta mucho más pesado. Villeneuve señaló que el personaje está lidiando con las secuelas de haber acumulado demasiado poder y con la imposibilidad de romper con facilidad el destino que él mismo puso en marcha.

Anya Taylor-Joy como Alia Atreides en Dune 3

También cambia Arrakis. El director adelantó que el planeta ya no será visto con los mismos ojos y que la película explorará regiones nuevas, además de otros mundos. Esa transformación espacial acompaña el deterioro moral de la ficción. El universo de Dune sigue siendo majestuoso, es verdad, pero ahora está atravesado por una fatiga imperial.

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Quiénes son Alia y Scytale

La aparición de Alia y Scytale es una de las grandes cumbres del avance. Alia Atreides, interpretada por Anya Taylor-Joy, es la hermana menor de Paul y se convierte en figura de autoridad dentro del imperio de su hermano. En la historia carga una condición excepcional al poseer en su interior el peso mental de generaciones enteras, una herencia que la vuelve poderosa y temible.

En la presentación del tráiler, Taylor-Joy describió a Alia como alguien bendita y maldita al mismo tiempo:

“Ella carga con el peso y la sabiduría de generaciones y generaciones en su mente. Nunca está en una sola conversación. Es como todo en todas partes al mismo tiempo. Y lo único que realmente siente con más fuerza es su amor y devoción por su hermano, porque es la única persona que alguna vez la ha hecho sentir que tiene sentido. Paul es la única persona que la ha comprendido incluso antes de que naciera. Hará cualquier cosa por él, hasta grados de locura muy distintos”.

Alia Atreides frente a las masas

Scytale, interpretado por Robert Pattinson, se instala en la franquicia como alguien quizá más ambiguo. No se le presenta como un villano simple o como una figura transparente; es miembro de la orden Bene Tleilax, maestros del disfraz y la manipulación genética. El propio actor comentó que lo que más le atrajo del personaje es que resulta difícil saber de qué lado está:

“No puedes decir realmente de qué lado está. Eso es, en parte, lo que lo hace bastante interesante. No diría que es un villano convencional, como tal. Incluso podría ser un buen tipo. ¿Quién sabe? Yo también lo descubriré cuando vea la película. Es un personaje extremadamente divertido de interpretar y su apariencia es bastante extraordinaria”.

Dune 3 se estrena en salas de cine el 18 de diciembre.

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