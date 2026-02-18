‘The Drama’: Zendaya y Robert Pattinson revelan cómo afrontaron el reto de interpretar a una pareja en apuros

Zendaya y Robert Pattinson hablaron sin tapujos sobre el desafío creativo que implicó ‘The Drama’, la nueva película de Kristoffer Borgli en la que interpretan a Emma Harwood y Charlie Thompson, una pareja en crisis. El actor reconoció que hubo escenas que lo hicieron dudar profundamente de sí mismo, mientras que Zendaya describió la experiencia como un proceso intenso y muy colaborativo.

Las estrellas serán la dupla que conquistará los cines este año. Además de ‘La Odisea’ y ‘Dune 3’, ambos actores suman ahora ‘The Drama’, un proyecto que los coloca al frente de una cinta sobre una relación al borde del colapso. Por la naturaleza de la historia, el proyecto se convirtió en un desafío para ambos actores, quienes transmitieron con sutileza la fragilidad y el desgaste emocional que atraviesan sus personajes.

El reto emocional de interpretar a Emma Harwood en ‘The Drama’

En una extensa entrevista para ‘Interview Magazine’, Zendaya reconoció que el mayor desafío en ‘The Drama’ fue encontrar una forma de explicar la película, pues considera que es difícil de clasificar. “No sabría cómo definirla”, admitió antes de describirla como una tragicomedia romántica. Aceptó que la ambigüedad de Kristoffer Borgli fue parte del atractivo creativo a la hora de aceptar el papel de Emma Harwood.

Zendaya destacó el nivel de colaboración con el director y el intenso intercambio creativo con su coprotagonista. Aseguró que quedó satisfecha con el resultado final, ya que superó lo que había imaginado al leer el guion. A nivel interpretativo, el reto fue representar la incomodidad emocional de su personaje sin perder la naturalidad, algo que definió como un proceso exigente pero gratificante.

La actriz también reflexionó sobre el desafío que supone analizar públicamente una película como ‘The Drama’ . Cree que aún no la ha asimilado del todo, pues primero debe tomar distancia de algo que vivió desde lo emocional. Considera que la película condensa lo devastador del amor y la pérdida, con un tono incómodo y emocionalmente complejo.

Robert Pattinson y Zendaya en ‘The Drama’ (Imagen: A24)

Robert Pattinson admite inseguridad creativa y un proceso “difícil de explicar”

El actor describió ‘The Drama’ como un proyecto desafiante por su ambigüedad emocional y la intensidad de ciertas escenas. En concreto, se refirió a una escena donde su personaje pronuncia un discurso. El actor explicó que muchas veces experimentaba con claridad lo que debía sentir, pero no encontraba la forma de traducirlo verbalmente al equipo.

Reflexionó sobre cómo la fama, especialmente tras ‘Crepúsculo’, lo obligó a separar su identidad de los personajes. En este sentido, darle vida a Charlie fue un proceso complejo lleno de matices. Aceptó que proyectó ideas preconcebidas sobre cierto tipo de personalidad inglesa, lo que generó una interpretación rígida que luego tuvo que matizar.

Pattinson confesó que no sabe cómo “vender” la película ni qué decir para convencer al público de verla. Considera que, en este caso, la recepción dependerá más de la reacción a los avances que de cualquier discurso promocional. Destacó que el largo periodo de preproducción, lleno de discusiones y análisis con el director Kristoffer Borgli y Zendaya, lo hizo sentirse especialmente comprometido con el resultado final.

La película expone los conflictos de una pareja al borde del colapso (Imagen: A24)

Una historia sobre lo complicado del amor

En ‘The Drama’, Kristoffer Borgli explorará los problemas que pueden surgir en una pareja que parece destinada a la felicidad. Emma Harwood, una joven que trabaja en una editorial, y Charlie Thompson, quien es director del Museo Británico, están a punto de casarse cuando una revelación inesperada altera el equilibrio de su historia y pone a prueba todo lo que creían seguro.

Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates y Zoë Winters, quienes enriquecen la trama con matices únicos que contribuyen a que la película se perfile como una de las historias más comentadas y esperadas de la temporada. ‘The Drama’ debutará el próximo 3 de abril.

