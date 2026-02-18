Temporada final de ‘The Boys’ no tendrá piedad: Karl Urban anticipa grandes muertes

La temporada final de ‘The Boys’ llegará el 8 de abril y promete grandes muertes desde el primer episodio

La cuenta regresiva para el cierre de ‘The Boys’ ya comenzó y las advertencias no son precisamente tranquilizadoras. La serie de Prime Video regresará el 8 de abril con su quinta y última temporada, en un escenario donde el poder está más concentrado que nunca y las consecuencias prometen ser definitivas. Desde el elenco hasta el propio showrunner han dejado claro que esta despedida no será indulgente con nadie.

¿Habrá muertes importantes desde el primer episodio?

El primero en encender las alarmas fue Karl Urban, intérprete de Billy Butcher, quien reiteró que la temporada final no perderá tiempo en establecer el tono. En entrevista con Variety, el actor afirmó:

“Cada temporada, pero sobre todo esta, desde el primer episodio, piensas: ‘¡Guau! Nadie está a salvo. Muertes desde el principio. ¡Vamos! ¡La temporada pasada! ¡Todo está en marcha!’”

Homelander en ‘The Boys’, temporada 4 (imagen: Prime Video)

Urban ya había insinuado previamente que habría “Algunos grandes golpes al principio”, pero ahora fue todavía más directo al señalar que las “fatalities” (muertes violentas) llegarán desde el arranque. Su declaración también incluyó un guiño a su papel como Johnny Cage en ‘Mortal Kombat II’, aunque el mensaje central fue inequívoco: ningún personaje tiene garantizada la supervivencia.

En la misma línea, el creador y showrunner Eric Kripke declaró recientemente a Deadline: “Probablemente habrá muchas muertes. No hay garantía de quién sobrevivirá.” Nathan Mitchell, quien interpreta a Black Noir, añadió que lo que viene en la temporada 5 no se lo esperan los fans.

El mundo bajo el control de Homelander

La sinopsis oficial de la temporada 5 describe un panorama dominado por Homelander, cuyo poder ya no encuentra contrapeso. El mundo es ahora “Completamente sujeto a sus caprichos erráticos, egomaníacos”.

Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “Freedom Camp”. Annie intenta organizar una resistencia frente a la fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Y Butcher reaparece dispuesto a usar un virus capaz de eliminar a todos los Supes, desencadenando una cadena de eventos que cambiará el mundo y a quienes lo habitan.

El final de la cuarta temporada dejó a Homelander, interpretado por Antony Starr, un paso más cerca del poder político, mientras ejecutaba su plan para capturar y recluir a manifestantes anti-Supe en campos de detención. Hughie, Frenchie, Kimiko y MM fueron capturados; Starlight y un Butcher aún más impredecible quedaron libres. El tablero está listo para un enfrentamiento sin concesiones.

¿Seguirá la serie el destino brutal del cómic?

En los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, casi todos los personajes principales mueren, con excepción de Hughie y Starlight. Butcher termina convertido en un villano absoluto y elimina incluso a miembros de su propio equipo.

Póster de la cuarta temporada de ‘The Boys’ (imagen: IMDb)

Sin embargo, la adaptación de Prime Video nunca ha sido completamente fiel al material original. Aunque Butcher abrazó su lado más oscuro en el cierre de la temporada 4, no está confirmado que la serie replique exactamente ese desenlace. Si él o Homelander caen (algo que muchos consideran inevitable en el cierre) es probable que la versión televisiva explore matices distintos.

Lo que sí parece claro, a juzgar por las declaraciones oficiales, es que la última temporada apostará por consecuencias reales. “Nadie está a salvo” no suena como una frase promocional más, sino como una advertencia concreta para el público que ha seguido esta historia desde 2019. La despedida de ‘The Boys’ apunta a ser tan incómoda como coherente con el tono que la convirtió en un fenómeno.

Con información de Comic Book Movie.

