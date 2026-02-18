Ian McKellen critica ‘Hamnet’ de Chloé Zhao: ‘No la entiendo y no me interesa averiguar de dónde surgió la imaginación de Shakespeare’

La historia de Agnes y William no conmovió al actor de Gandalf el Gris

Hamnet de Chloé Zhao se ha encargado de pulverizar corazones con una historia sobre el duelo protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal y Jacobi Jupe. Pero aunque la crítica se llenó de ovaciones, Ian McKellen no forma parte de ella. De hecho, en entrevista con The Times, el actor de Gandalf asegura que no la entendió del todo y que no le interesa buena parte de su arguemento.

Estas nuevas declaraciones del actor británico reflexionan en sintonía con una trayectoria construida en los escenarios del teatro clásico. Su postura habla sobre hasta qué punto resulta válido especular, desde la ficción, sobre la vida íntima de un creador cuya obra ha sobrevivido siglos.

La magia natural de Hamnet

Hamnet parte de una premisa sencilla y, al mismo tiempo, cargada de resonancias históricas. La película se inspira en la novela homónima de Maggie O’Farrell y coloca en primer plano el episodio real de la muerte de Hamnet, hijo de William Shakespeare, a los once años.

A partir de ese hecho documentado, la historia imagina cómo el duelo habría marcado la vida emocional del dramaturgo y, de manera indirecta, influido en la creación de Hamlet, una de las tragedias más célebres de la literatura universal.

Jessie Buckley y Paul Mescal en Hamnet (Foto: Focus Features)

La historia se desplaza hacia Agnes, nombre alternativo con el que se identifica a Anne Hathaway, esposa del escritor, presentada como una mujer profundamente conectada con la naturaleza y poseedora de una sensibilidad intuitiva que la vuelve el centro del relato.

Jessie Buckley encarna a Agnes, Paul Mescal interpreta a Shakespeare, y Jacobi Jupe es el pequeño Hamnet. Son los padres quienes dan forma a una dinámica atravesada por la pérdida y la dificultad de nombrar aquello que desborda el lenguaje.

La película propone que el dolor personal y la imaginación artística podrían estar ligados, aunque sin presentarlo como una aforismo total, sino como una posibilidad poética. Claro que ese tono dio sentido a todo tipo de reacciones. Hay quienes celebran su sensibilidad y otros que cuestionan su aproximación especulativa a una figura histórica tan estudiada.

Ian McKellen no entendió Hamnet del todo

Dentro de ese contexto, McKellen expresó que no termina de comprender la lógica detrás de la propuesta. Para él, Hamnet se sostiene sobre la “poco convincente idea” de que la imaginación de Shakespeare surgiera de su vida familiar. También le auguró una buena fortuna en la entrega de los premios Oscar 2026:

“No la entiendo del todo. No me interesa mucho tratar de averiguar de dónde provenía la imaginación de Shakespeare, pero ciertamente no surgió solo de la vida familiar. A medida que Hamnet se acerca a la recta final en lo que respecta a los Óscar, es probable que repita el éxito de ‘Shakespeare Apasionado’, que tenía una visión peculiar sobre cómo se montan las obras. Pero, al final, Shakespeare es quizá la persona más famosa que ha existido, así que, por supuesto, hay cierto interés en cómo se veía, cómo era su relación con su familia. Y no podemos saberlo.”

El actor, que inició su carrera en montajes de obras como Ricardo III y El rey Lear dentro de la Royal Shakespeare Company, habla desde una experiencia con el lenguaje y la tradición del Bardo.

Jacobi Jupe como Hamnet (Foto: Focus Features)

Chloé Zhao podría dirigir Avatar 4

Más allá de las reservas de McKellen, Hamnet ha encontrado defensores de peso. Uno de ellos es James Cameron, quien ha declarado que la película lo conmovió profundamente y que la vio en más de una ocasión.

Cameron elogió la sensibilidad de Chloé Zhao, a quien describió como una cineasta con una empatía poco común dentro de la industria. Durante un encuentro público reciente, el director de Avatar señaló que lloró varias veces al ver Hamnet, y aplaudió el talento de Zhao para conectar con emociones primarias.

Ese respaldo ha alimentado rumores sobre una posible colaboración futura entre ambos, incluyendo la especulación de que Zhao podría convertirse en candidata para dirigir Avatar 4, en caso de que Cameron decida delegar la silla de dirección.

Con información de EW.

