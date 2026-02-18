‘Porto Rico’: De qué trata la película de Residente que reunirá a Bad Bunny, Alejandro G. Iñárritu, Javier Bardem y Viggo Mortensen

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, incursionará como director de cine con ‘Porto Rico’, un western que define como “una carta de amor” a su país. El músico y compositor narrará la vida de un destacado revolucionario puertorriqueño, en una cinta que mezclará elementos históricos con una reflexión personal sobre la identidad de Puerto Rico.

La cinta tendrá un elenco encabezado por Bad Bunny, quien asumirá por primera vez un papel protagónico tras sus actuaciones en ‘Tren Bala’, ‘Atrapados robando’ y más producciones. De esta forma, el artista puertorriqueño consolidará aún más su carrera de actor, con una propuesta de corte histórico.

¿De qué tratará ‘Porto Rico’, la primera película dirigida por Residente?

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país”, afirmó Residente al revelar los primeros detalles de ‘Porto Rico’, la primera película que dirigirá. El proyecto será un drama histórico basado en la vida de José Maldonado Román, un revolucionario del siglo XIX también conocido como Águila Blanca.

Los detalles concretos sobre su historia aún son un misterio, pero se espera que retrate la lucha de Maldonado contra la represión. El revolucionario lideró una pandilla de exconvictos, quienes lucharon para reivindicar la identidad de Puerto Rico en una época convulsa. Por ello, ‘Porto Rico’ tendrá un fuerte componente histórico.

El proyecto de Residente combinará “el alcance histórico con un enfoque visceral y lírico, y una narrativa apasionante inspirada en hechos reales”. El músico trabajó en el guion junto con Óscar Alexander Dinelaris, conocido por su trabajo en ‘Birdman’. La cinta reunirá al creativo con Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano que también trabaja en ‘Digger’.

Residente afirmó que la historia de Puerto Rico siempre “ha estado rodeada de controversia”. Su película será una reafirmación de la identidad de los puertorriqueños, “narrada con la intensidad y la honestidad” que el país merece.

Residente debutará como director con ‘Porto Rico’ (Imagen: X)

Bad Bunny y más en el elenco de la película histórica

‘Porto Rico’ significará el primer papel protagónico para Bad Bunny en una producción de gran escala, lo que consolidará su carrera en la actuación, que ha compaginado con su éxito internacional en la música. Benito Martínez Ocasio, liderará el western caribeño, por lo que se espera que interprete a José Maldonado Román.

El elenco principal reúne además a Viggo Mortensen, reconocido por su trabajo en ‘Promesas del Este’ y ‘Eureka’; Edward Norton, recordado por ‘Historia Americana X’ y ‘Birdman’; y Javier Bardem, ganador del Oscar por ‘Sin lugar para los débiles’. De esta forma, ‘Porto Rico’ será un proyecto de ambición internacional, que combinará a creativos y actores consolidados con figuras musicales de renombre.

Bad Bunny, Residente, Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem (Imagen: Getty Images)

Mortensen señaló que ‘Porto Rico’ se enmarca en una tradición cinematográfica que abarca desde ‘El Padrino’ hasta ‘Pandillas de Nueva York’. La describió como un drama visceral con personajes icónicos, que hará a la audiencia reflexionar sobre “la historia oculta que se esconde tras la narrativa estadounidense del idealismo”.

“Todos saben que René es un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán lo visionario visual que es. Y unirlo a él y a Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama que encuentra la dinamita que la ha estado esperando”.

¿Quién fue José Maldonado Román, revolucionario en el que se inspira la película?

‘Porto Rico’ profundizará en la historia de José Maldonado Román, un revolucionario que fue parte importante de los movimientos independentistas de Puerto Rico. Combatió contra el dominio español y la presencia estadounidense en la isla, y fue una figura que vivió entre la insurgencia y el bandolerismo del siglo XIX.

Maldonado participó en la Intentona de Yauco en 1897, uno de los últimos levantamientos contra España. Luego se exilió en Nueva York, donde se integró al Ejército Libertador de Cuba para luchar en la guerra de independencia . Su vida estuvo marcada por enfrentamientos con las autoridades, fugas y persecuciones que alimentaron su leyenda popular.

Vivió sus últimos años alejado de las actividades políticas y murió en 1932. Su figura quedó grabada en la memoria histórica puertorriqueña como un personaje ambiguo. Para algunos fue un forajido, mientras que para otros aún es un símbolo de resistencia.

José Maldonado Román (Imagen: X)

