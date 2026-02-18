Muere Tom Noonan, actor de ‘Manhunter’ y ‘RoboCop 2′, a los 74 años

A lo largo de su carrera destacó por interpretar personajes inquietantes y por su colaboración en cine, teatro y TV

El actor, guionista y director estadounidense Tom Noonan, reconocido por sus papeles en ‘Manhunter’, ‘RoboCop 2‘, ‘The Monster Squad’ y ‘Heat’, falleció a los 74 años. La noticia fue confirmada el 18 de febrero, luego de que el cineasta Fred Dekker informara que el deceso ocurrió el Día de San Valentín. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Tom Noonan?

Fred Dekker, director de ‘The Monster Squad’ (1987), compartió la noticia a través de Facebook. En esa película, Noonan interpretó al monstruo de Frankenstein, uno de los papeles más recordados de su carrera.

“Con gran tristeza comparto el fallecimiento de Tom Noonan… La imborrable actuación de Tom como Frankenstein en The Monster Squad es uno de los puntos más destacados de mi modesta filmografía, sin duda apoyada por el magistral maquillaje diseñado por Stan Winston, esculpido por Tom Woodruff Jr. y aplicado por Zoltan Elek”, escribió el cineasta.

Tom Noonan (Imagen: Magnet Releasing/Everett Collection)

Dekker también recordó que decidió buscar al actor después de verlo en ‘Manhunter’, dirigida por Michael Mann. “Después de haber quedado impactado por su actuación como Francis Dollarhyde en Manhunter de Michael Mann, deseaba con desesperación que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo probablemente era una posibilidad remota”, señaló.

Sobre el proceso de maquillaje para interpretar a Frankenstein, agregó: “Al final, encontró el maquillaje arduo y molesto (le gustaba arrancárselo después de que terminábamos, y una noche ni siquiera se molestó en quitárselo; simplemente se fue manejando a casa con la prótesis de Frankenstein puesta).” Y concluyó: “Pero en general, fue el proverbial caballero y erudito, y el mundo ha perdido un gran talento… Descansa en paz, Tom. Gracias por el gran trabajo.”

Una trayectoria ligada a personajes inquietantes

Nacido el 12 de abril de 1951 en Greenwich, Connecticut, Noonan inició su carrera en el teatro, participando en la producción original off-Broadway de ‘Buried Child’, de Sam Shepard. Más adelante se consolidó en el cine con personajes que solían moverse en territorios oscuros.

En ‘Manhunter’ (1986) interpretó al asesino serial Francis Dollarhyde, en la primera película que llevó a la pantalla al personaje de Hannibal Lecter. Un año después protagonizó ‘The Monster Squad’. En la década de 1990 participó en ‘RoboCop 2’ (1990) como el narcotraficante Cain y en ‘Last Action Hero’ (1993). Volvió a colaborar con Michael Mann en ‘Heat’ (1995), donde dio vida al hacker Kelso junto a Robert De Niro y Al Pacino.

Tom Noonan en ‘RoboCop 2’ (imagen: IMDb)

Su faceta como guionista, director y actor de televisión

Además de su trabajo frente a cámara, Noonan desarrolló una carrera como escritor y director. En los años noventa escribió obras que posteriormente fueron adaptadas al cine, entre ellas ‘What Happened Was…’ (1994) y ‘The Wife’ (1995). Con su ópera prima ‘Willie & Phil’ (1980) obtuvo el Dramatic Grand Jury Prize y el Screenwriting Award en Sundance.

En televisión participó en series como ‘The X-Files’, ‘Law & Order: Criminal Intent’, ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ‘CSI: Crime Scene Investigation’, ‘Damages’ y ‘Hell on Wheels’. En 2015 dio voz a todos los personajes secundarios en ‘Anomalisa’, cinta en stop-motion dirigida por Duke Johnson y Charlie Kaufman.

Noonan estuvo casado con la actriz Karen Young entre 1992 y 1999. Le sobrevive un hijo.

Con información de The Hollywood Reporter.

