Margot Robbie dice que ella hace películas pensando en vender entradas: ‘No me preocupa lo que diga la crítica’

Cumbres Borrascosas todavía se encuentra en salas de cine y es blanco para comentarios de todo tipo. Margot Robbie, una de sus protagonistas, se entrevistó recientemente con Vogue Australia para hablar sobre la película y sus convicciones al momento de crear cine. La actriz de 35 años tiene claro que ella no trabaja para complacer a la crítica.

Lo que planteó la intérprete y productora va en dirección opuesta a lo que común se espera de la industria. El cine, para ella, debe sostener una conexión directa con la audiencia, es decir, con quienes están al pie del cañón al momento de comprar boletos.

Margot Robbie no hace películas para la crítica

Durante la entrevista, Robbie fue cuestionada sobre cuánto piensa en la audiencia al trabajar en un nuevo proyecto. La realidad es que siempre está pensando en el público. Lo que nunca cruza por su cabeza es imaginar cómo reaccionarán los críticos.

Margot Robbie para InStyle

Entérate: ‘Cumbres Borrascosas’: Cómo la nueva película con Jacob Elordi y Margot Robbie sorprendió en taquilla durante el fin de semana de San Valentín

“Siempre considero al público. Nunca, jamás he estado en un set pensando: “¿Qué van a pensar los críticos de esto?”. Yo pienso más bien: “¿Qué va a sentir el público en este momento? ¿Cuál va a ser su respuesta emocional?”. Creo que deberías hacer películas para la gente que va a comprar boletos para verlas. Es así de simple.”

La actriz explicó jamás ha estado frente a una cámara preguntándose qué escribirán los medios especializados. En cambio, su interés se centra en qué sentirá la gente y si la experiencia resulta estimulante. Las películas deben hacerse para quienes ponen el dinero y deciden invertir dos horas de su tiempo en una historia. Ese principio guía tanto su trabajo como actriz como su faceta detrás de cámaras.

Sobre Emerald Fennell, directora de Cumbres Borrascosas, Robbie dijo que prioriza siempre la experiencia emocional por encima de una idea que pueda sonar ingeniosa sobre el papel. Si una ocurrencia no genera algo en el espectador, Emerald prefiere dejarla de lado y elegir el camino que resulte más atractivo para la audiencia.

“Es muy inteligente. Tiene grandes ideas, pero es capaz de dejar de lado una idea interesante para ofrecer la opción que será más emocionante para el público. Eso es algo que realmente le valoro.”

Ese método ha caracterizado los trabajos previos de Fennell, cuyas películas suelen dividir opiniones, pero difícilmente pasan desapercibidas. Esa polarización no es un problema para Robbie. Si el público discute y debate, entonces la película ya cumplió parte de su objetivo.

La química entre Margot y Jacob Elordi

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas (Foto: IMDb)

Tanto Robbie como Elordi han sido abiertos al describir el vínculo que desarrollaron durante el rodaje. Robbie confesó que suele volverse muy cercana a las personas con las que trabaja y que esa dinámica también apareció con Elordi casi de inmediato.

Recordó que, durante los primeros días de filmación, él solía permanecer cerca de ella, una conducta que terminó reflejando, de forma casi involuntaria, la intensidad obsesiva de Heathcliff.

Con el paso de los días, esa cercanía se volvió recíproca. Robbie relató que comenzó a buscarlo instintivamente en el set y que se sentía extraña cuando no lo veía cerca, como si algo faltara. Sobre su cercanía con la actriz, Jacob relató:

“Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, te aseguras de estar siempre a cinco o diez metros de distancia, observando cómo toma el té, cómo come. Es simplemente una actriz de élite.”

Margot como productora

Desde hace varios años, Margot Robbie ha construido una carrera paralela como productora a través de su compañía LuckyChap Entertainment, fundada junto a Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr. La productora nació con la intención de impulsar historias centradas en mujeres, personajes complejos y propuestas que no siempre encontraban espacio dentro de los grandes estudios.

Bajo ese sello se han desarrollado proyectos que van del cine independiente al gran espectáculo, incluyendo Hermosa Venganza, Saltburn, Barbie y la propia Cumbres Borrascosas.

Con información de Variety.

No te pierdas: ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie revela cómo se filmaron las escenas íntimas con Jacob Elordi