‘Cumbres Borrascosas’: Cómo la nueva película con Jacob Elordi y Margot Robbie sorprendió en taquilla durante el fin de semana de San Valentín

La nueva adaptación de Cumbres Borrascosas llegó a los cines en pleno fin de semana de San Valentín y esta sorprendiendo en taquilla. La adaptación le dio nueva vida a la novela de Emily Brontë, y puso a Jacob Elordi y Margot Robbie como estrellas de un fenómeno comercial que superó las proyecciones.

El proyecto dirigido por Emerald Fennell se popularizó gracias a una campaña con algo de misterio creativo, y por una lectura muy contemporánea del clásico, elementos que despertaron curiosidad incluso entre espectadores que no suelen acudir a este tipo de relatos. Durante los días previos al estreno, las opiniones giraba alrededor de sus libertades narrativas y no necesariamente sobre su rendimiento financiero.

Sin embargo, al cierre del primer fin de semana, los números comenzaron a hablar por sí solos y transformaron el panorama. Cumbres Borrascosas no solo está siendo discutida, también está siendo vista.

Cumbres Borrascosas sorprende en taquilla

En Reino Unido, la película se posicionó como el estreno más fuerte del fin de semana, con una recaudación cercana a los 7.7 millones de libras (10 millones de dólares), cifra que la colocó muy por encima de otros títulos dirigidos al mismo público. El promedio por sala superó las diez mil libras, un desempeño bastante sólido al tratarse de una adaptación literaria con tono oscuro.

El comportamiento del mercado británico contrasta con el de Norteamérica, donde la cinta tuvo un arranque más moderado. Aun así, el estudio considera que el desempeño doméstico compensa esa diferencia, pues históricamente el Reino Unido representa solo una fracción del total internacional. En este caso, el llamado “factor local” jugó a favor. Se trata de una historia emblemática de la literatura inglesa, rodada en paisajes británicos y con un equipo creativo mayoritariamente del país.

El estreno, acompañado por una fecha asociada al amor, terminó por hacer brillar a Cumbres Borrascosas. Aunque los analistas prevén una caída importante en su segundo fin de semana, la película ya superó en Reino Unido la recaudación total de Saltburn, la cinta anterior de Fennell. Hasta el momento ha recaudado 82 millones de dólares a nivel global.

La recepción mixta de la película

Si el desempeño comercial ha sido motivo de sorpresa, la reacción crítica ha seguido un camino distinto. Una parte de la audiencia celebró la decisión de concentrar la historia únicamente en la relación entre Catherine y Heathcliff, lo cual dejó fuera la línea generacional que ocupa gran parte de la novela original.

Esa elección implica una pérdida considerable, pues elimina el componente de herencia y eco familiar que define la estructura del libro. La película concluye de manera abrupta e impulsa la disyuntiva sobre si se trata de una apuesta narrativa justificada o un recorte excesivo.

Los elementos que buscan traer la novela al siglo XXI tampoco le juegan mucho a favor. Hay escenas sexuales explícitas, vestuario con guiños a tendencias aesthetic de TikTok y una reconfiguración de ciertos personajes. Estas decisiones provocaron que se hable de una reinterpretación audaz, pero también de una distorsión innecesaria. Las calificaciones en páginas especializadas son promedio, sin llegar a la euforia pero tampoco a lo horripilante.

La fiebre Robbie-Elordi

Más allá del texto de Emily Brontë y del estilo de Emerald Fennell, uno de los puntos atractivos de la película es el dúo protagónico. Margot Robbie viven uno de los momentos dorados de su carrera tras encabezar proyectos multimillonarios y virales como Barbie o El Escuadrón Suicida. Su paso por producciones como Babylon o El Escándalo también dejó huella. Su empresa productora, LuckyChap Entertainment, también le permitió extender las alas en las competitivas moradas de Hollywood.

Jacob Elordi, por su parte, se ha convertido en el sueño hecho hombre para muchos miembros de la Gen Z. Su paso por proyectos como Euphoria, Saltburn o Frankenstein de Guillermo del Toro, le ha valido una imagen asociada a personajes llenos de intensidad y contradicciones, un perfil que tal vez encajó bien en la visión que Emerald tenía para su Heathcliff, pero que no convenció a todo el mundo.

Elordi está nominado al premio Oscar a Mejor actor por Frankenstein.

