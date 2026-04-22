‘Heartstopper Forever’: Lo que sabemos sobre la película que terminará con la aclamada serie de Netflix

Netflix ya tiene lista la despedida de una de sus ficciones juveniles más queridas. Heartstopper, la historia de Nick, Charlie y su grupo de amigos, terminará el viaje con una película, Heartstopper Forever, que buscará acompañar a los personajes en el umbral de la adultez, en lugar de llevar las cosas hacia una cuarta temporada.

Una apuesta por la alegría queer

Forever y llegará a Netflix el 17 de julio y retomará la historia justo después del final de la tercera temporada. Nick está a punto de irse a la universidad y Charlie empieza a sentirse más seguro dentro de la escuela y de sí mismo.

Heartstopper siempre tuvo como protagonistas a Charlie Spring y Nick Nelson, dos adolescentes cuya amistad en Truham Grammar School terminó como relación amorosa. A su alrededor, personas como Tao, Elle, Tara, Darcy, Isaac e Imogen enriquecieron la historia con otras peripecias emocionales al tratar temas como identidad, salud mental, deseo, intimidad y miedo al cambio.

Foto: Netflix

La adaptación asumió la calidez y la cercanía como bases para contar procesos que en otras ficciones suelen presentarse a través del trauma o del castigo. Ahora, a través de la película, concluye una obra que ayudó a normalizar la alegría queer en televisión.

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La creación de Heartstopper Forever

Alice Oseman, creadora del cómic y guionista de la adaptación, quiere que la película sea una despedida emotiva para esta historia:

“En un nivel básico, por supuesto, quiero que la película sea una despedida hermosa y emotiva para la historia de Heartstopper, que celebre lo que Heartstopper significa para la gente, y que ofrezca la oportunidad de decir adiós a nuestros queridos personajes, con muchas pistas sobre lo que vendrá en sus vidas futuras.”

Oseman también habló sobre la preocupación del fandom respecto las “limitaciones” que pudiera tener una película respecto a toda una temporada. Ella se siente muy segura ahora:

“Una vez que empecé a ver la visión completa, supe que sería algo incluso más hermoso de lo que una temporada normal podría lograr. Nos sentimos muy ambiciosos sobre lo que es posible en el formato de película. Sin la necesidad de finales de episodio con suspenso ni de un nuevo giro en cada capítulo, cada parte de Heartstopper puede elevarse a un nivel de mayor calidad para crear algo memorable, sofisticado y con una atmósfera muy cuidada.”

Actores que vuelven

Foto: Netflix

Kit Connor y Joe Locke regresan como Nick y Charlie, y esta vez también fungen como productores ejecutivos por primera vez. Ambos actores participaron de forma más activa en el tramo final de una historia que ayudó a definir sus carreras y su relación con el público global.

También están confirmados Yasmin Finney, Will Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Nima Taleghani, Leila Khan, Bradley Riches, Darragh Hand y Eddie Marsan.

La principal novedad del reparto es Anna Maxwell Martin, quien tomará el papel de Sarah Nelson, madre de Nick, personaje que Olivia Colman interpretó en las dos primeras temporadas. Oseman explicó que Sarah debía estar presente en esta etapa final por la buena relación que mantiene con su hijo, y que por eso optaron por reemplazar el papel en vez de borrar al personaje.

“Lamentablemente, Olivia Colman no pudo unirse a nosotros para la película, así que tomamos la difícil decisión de reemplazar el papel en lugar de excluir al personaje. Estamos encantados de dar la bienvenida a la increíble Anna Maxwell Martin en el papel de Sarah para Heartstopper Forever. Anna encarna perfectamente la energía cálida y sencilla de Sarah, y fue mágico ver sus escenas con Kit Connor durante el rodaje. No puedo esperar a que los fans de Heartstopper conozcan su interpretación de Sarah Nelson.”

Derek Jacobi también se sumará con un cameo.



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