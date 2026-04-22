Shawn Levy, director ‘Star Wars: Starfighter’, dice que la IA será una herramienta esencial en el cine

El cineasta Shawn Levy habló sobre la inteligencia artificial y su futuro dentro del cine. El director de Star Wars: Starfighter aseguró que esta tecnología terminará por ocupar un lugar central en la industria, aunque aclaró que, por ahora, no la ha incorporado de forma importante a su propio proceso creativo.

Shawn Levy y la IA

Durante la ceremonia Breakthrough Prize, Levy explicó que aún no utiliza inteligencia artificial de forma significativa en ninguna etapa relevante de su trabajo, pero sostuvo que verá cómo esa integración se vuelve inevitable. El director planteó que el punto crucial está en regular la herramienta y encauzarla de forma responsable:

“Como han señalado muchas personas más inteligentes que yo, se trata de integrar estas tecnologías de forma responsable, manteniendo la primacía de la voz creativa y no como un posible reemplazo de esa voz, porque creo que lo que se obtiene de una voz y una visión creativas es único e irrepetible. Pero si podemos usar estas capacidades emergentes de la IA para apoyar la narración dentro de un flujo de trabajo que siga siendo creativo y centrado en lo humano, entonces es algo que hay que abrazar, no temer.”

Ryan Gosling y Shawn Levy en Celebration 2025

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Levy advierte que no vale la pena fingir que la IA no está ahí y asegura que en el futuro será parte del día a día:

“Paso una parte de cada día tratando de aumentar mi conocimiento sobre las opciones regulatorias en torno a la IA. Creo que será esencial, pero esconder la cabeza en la arena y fingir que no va a ser no solo una parte emergente, sino una parte esencial de nuestras vidas, no solo de nuestras vidas en el cine, sino de la vida en general, sería ingenuo y tonto.”

¿De qué tratará Star Wars: Starfighter?

La nueva aventura de Star Wars será una película independiente dentro del universo, ambientada cinco años después de los sucesos de El ascenso de Skywalker. Lucasfilm la anunció como una historia con personajes mayormente nuevos, situada en una etapa de la galaxia que el cine aún no había explorado. Esa decisión le da a Levy un campo amplio para inventar planetas, tensiones, nuevas relaciones y peligros sin cargar de forma tan rígida con el peso de la saga principal.

Aunque sabemos casi nada sobre la trama, el contexto abre preguntas jugosas. Tras la caída de Palpatine, la galaxia habría quedado en un territorio de reorganización, con vacíos de poder y una aparente necesidad de nuevos liderazgos. Esta película sería una aventura separada de la Saga Skywalker, en busca de su propia identidad.

Levy ya había dicho ela ño pasado que una de sus mayores obsesiones era lograr que cada decisión de diseño, personaje, vestuario, droide y criatura se sintiera inequívocamente Star Wars, ¿podrá lograrlo?

Star Wars: Starfighter

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¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

Ryan Gosling es el protagonista de Star Wars: Starfighter, acompañado por Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams. Lucasfilm hizo oficial ese elenco al arrancar la producción, que comenzó en el Reino Unido y también pasó por Cerdeña antes de concluir en diciembre de 2025.

La película tiene guion de Jonathan Tropper, colaborador frecuente de Levy, fotografía de Claudio Miranda y música de Thomas Newman. Su estreno en Estados Unidos está fijado para el 28 de mayo de 2027. Será la siguiente película de Star Wars tras The Mandalorian y Grogu, lo que la convierte en una pieza única para medir el estado de la franquicia en cines.

Con información de Variety.