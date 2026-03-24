Ryan Gosling promete que hará más películas de ciencia ficción tras el éxito de ‘Proyecto Fin del Mundo’: ‘Es fascinante’

El gran Ryan Gosling dijo “de aquí soy” y no piensa quitar el dedo del renglón. Tras el lanzamiento de Proyecto Fin del Mundo, el actor de 45 años volvió a hablar de su relación con las historias espaciales y afirmó con ahínco que su interés no fue un accidente ni una estancia de paso dentro de su carrera.

Su nueva película pisó con fuerza de sobra en taquilla y también nos recordó la clase de estrella en la que Gosling se ha convertido. Estamos ante un un actor capaz de moverse entre el prestigio, el espectáculo, la imagen de galán que no finge y una fascinación inagotable hacia los relatos que miran el cosmos.

Ryan Gosling no quiere dejar el cine de ciencia ficción

En una entrevista con Discussing Film tras el estreno de Proyecto Fin del Mundo, el actor explicó su fijación respecto a este tipo de historias:

“Siento que es algo fascinante y la perspectiva que me da. Simplemente me encantan las películas sobre el espacio y soy muy afortunado de haberlas hecho… Creo que no he terminado, todavía quiero hacer más, ¡acabo de hacer Star Wars!”

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo

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Proyecto Fin del Mundo triunfa en taquilla

La película, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y escrita por Drew Goddard a partir de la novela de Andy Weir, debutó con 80.5 millones de dólares en Norteamérica y 60.4 millones en mercados internacionales, para un arranque global de 140.9 millones. Ahora mismo se trata del mayor estreno del año hasta ese momento y el mejor debut en la historia de Amazon MGM.

La historia tiene como personaje principal a Ryland Grace, un hombre que despierta solo en una nave interestelar sin recuerdos que poco a poco descubre que su misión es salva el mundo. El reparto incluye a Sandra Hüller, Lionel Boyce y James Ortiz, este último vinculado al alienígena Rocky, uno de los puntos más fuertes de la película. La cinta se estrenó el pasado 19 de marzo y fue filmada con un diseño visual pensado para salas IMAX.

Los comentarios hacia Proyecto Fin del Mundo son rotundamente positivos, algo que ya era necesario para Ryan Gosling tras el fracaso de Profesión Peligro. Aquella película de 2024 se pensó como un blockbuster y una carta de amor en honor al gremio que trabaja como doble de riesgo y se lleva todos los golpes. Aunque contó con un presupuesto de aproximadamente 150 millones de dólares, la cinta solo alcanzó a recaudar 181 millones a nivel global. Una lástima si consideramos que es una propuesta palomera imperdible.

Ahora viene Star Wars: Starfighter

Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter

La siguiente parada de Gosling dentro del género será Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy. Lo que se sabe públicamente sigue siendo limitado, pero ya tenemos algunos datos concreto. La película es una nueva entrega cinematográfica de Star Wars, cuenta con Gosling al frente y llegará a cines el 28 de mayo de 2027. El proyecto concluyó filmación el 18 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en postproducción.

En entrevista con Movie Web a finales de febrero, Gosling incluso jugó con la idea de comparar a sus personajes de ciencia ficción y sugirió que el de Starfighter podría ser el más valiente, mientras dejaba para Blade Runner 2049 el personaje más inteligente. No reveló el nombre del papel ni detalles argumentales, pero esa pequeña pista encaja con lo poco que se ha informado sobre una aventura centrada en vuelos espaciales y una nueva generación de personajes.

Por el momento, Starfighter se mantiene como el único proyecto de Ryan Gosling vinculado a Star Wars, pero quién sabe. Si la película tiene éxito, y este nuevo héroe enamora a las masas, podríamos tenerlo de regreso para más. ¿Una trilogía?, ¿toda una nueva era? Lucasfilm apenas se está reconfigurando y los tiempos renovados son una promesa que podría dar rienda suelta a todo tipo de fantasías en la galaxia lejana.

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