El héroe multimillonario: ¿Por qué Ryan Gosling ya no hace cine independiente?

Hubo un momento en que Ryan Gosling aparecía en películas de escala menor y de ritmo pausado. Su nombre circulaba en festivales y en conversaciones cinéfilas sobre propuestas arriesgadas y de gran intimidad. Aunque ese perfil no desapareció de un día para otro, sí fue desplazado. En los últimos años, el actor se la vive entre producciones de gran escala, realidad que obedece a decisiones individuales y también a transformaciones dentro de la industria.

Inicios de Ryan Gosling y su carrera en cine independiente

Antes de convertirse en una figura de alto presupuesto, Gosling tenía una fama sutil. Logró presencia en Disney, pero fue su paso por El Joven Hércules, una producción de la que se siente muy orgulloso, lo colocó en la televisión juvenil a finales de los años noventa.

Películas como Half Nelson, Triste San Valentin y Lars y la Chica Real en área donde el conflicto interno es central en la narrativa. En El Lugar Donde Todo Termina y Drive, fue foco de imágenes más estilizadas, pero sin dejar la carga introspectiva y el aire independiente.

Ryan Gosling y Carey Mulligan en Drive

Por aquellos años, el nombre de Gosling no garantizaba la taquilla, pero sí una cierta coherencia artística. Los personajes que interpretaba solían habitar márgenes sociales o emocionales, alejados de los esquemas más convencionales del cine comercial.

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Literalmente Ryan Gosling

Con el paso del tiempo, su figura comenzó a circular en internet bajo la lectura inevitable de las redes sociales. La expresión “literally me” se volvió un fenómeno que conectó a Gosling con personajes que encarnan la sensibilidad de los hombres silenciosos e introspectivos, a veces alienados.

Esa apropiación digital surgió de la identificación de audiencias que encontraron en sus papeles un tipo de espejo. Drive y Blade Runner 2049 alimentaron esa percepción, donde el personaje parece existir en un estado de distancia permanente. Claro que el meme no reemplazó su carrera, pero sí modificó la manera en que lo percibimos. Gosling pasó a ser una figura cultural que va y viene entre lo serio y lo irónico, y esa imagen no se ha ido del todo.

Sus blockbusters

El giro hacia producciones de gran escala vino con la inclinación hacia títulos que priorizan el espectáculo. La La Land: Una Historia de Amor hizo mayor su alcance, pero fueron proyectos posteriores los que lo colocaron en otra liga de presupuesto y distribución global.

Ana de Armas y Ryan Gosling en Blade Runner 2049

Su participación en cintas como El Hombre Gris y Barbie lo transportaron hacia audiencias masivas. Este es un tipo de cine al que no le importan los festivales y prefiere las campaña que ocupan todos los espacios y todos los números posibles.

A ese panorama se suma Proyecto Fin del Mundo, una producción de ciencia ficción que lo coloca en el centro de una historia con grandes ambiciones técnicas y narrativas. Se trata de un tipo de proyecto que exige otra escala de producción y otra relación con el público.

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¿Por qué Ryan ya no hace películas de escala menor?

Tal vez la pregunta no tiene una sola respuesta. La primera es económica, puesto que los proyectos grandes ofrecen condiciones que no siempre están disponibles en producciones independientes, tanto en financiamiento como en alcance. Recordemos que la familia de Gosling se ha hecho grande, pues está casado con la actriz Eva Mendes y tiene dos hijas pequeñas, Esmeralda y Amada; el dinero para mantener un hogar debe fluir.

También influye mucho el momento actual de la industria. Los estudios han concentrado recursos en títulos que puedan atraer audiencias globales, lo que reduce el espacio para películas pequeñas. Actores como Gosling se integran a dinámicas donde el riesgo se distribuye de otra forma.

Finalmente, el propio Gosling declaró para The Wall Street Journal en 2024 que ya no quiere hacer películas con personajes oscuros, casi siempre presentes en el cine que hizo en años previos:

Ryan Gosling y Margot Robbie en Barbie

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“No suelo aceptar papeles que me vayan a llevar a un lugar oscuro. En este momento intento leer el ambiente en casa y pensar qué será lo mejor para todos nosotros. Las decisiones que tomo, las tomo con [mi esposa] Eva [Mendes], y las tomamos teniendo primero en mente a nuestra familia.”

El éxito de Proyecto Fin del Mundo

El cambio de rumbo de Gosling encuentra un punto claro en Proyecto Fin del Mundo, que debutó con 80.5 millones de dólares locales en su primer fin de semana en Estados Unidos. Ahora mismo es uno de los estrenos más fuertes del año y también representa un nuevo récord para Amazon MGM.

La película, basada en la novela de Andy Weir, arranca con un total global de 140.9 millones de dólares, impulsada por comentarios favorables y una recepción muy positiva del público. Su presupuesto, cercano a los 200 millones, hace de ella una las apuestas más ambiciosas del estudio.

El siguiente gran blockbuster de Ryan Gosling es Star Wars: Starfighter, con un estreno programado para el 29 de mayo de 2027.