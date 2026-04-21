‘The Mandalorian & Grogu’: Jon Favreau revela cómo Martin Scorsese consiguió su papel en la nueva película de Star Wars

Poco a poco, The Mandalorian & Grogu se convierte en uno de los regresos más importantes de Star Wars al cine, pero una de las sorpresas más comentadas no tiene que ver solo con Grogu ni con Pedro Pascal. La nueva película también sumó a Martin Scorsese y ahora Jon Favreau revela el secreto detrás de este curioso fichaje para la pantalla grande y la galaxia lejana.

¿Cómo fue que Martin Scorsese consiguió su papel en The Mandalorian & Grogu?

Favreau contó a SFX, en una entrevista retomada por GamesRadar, que conoce a Scorsese y mantiene con él una relación cordial, aunque admitió que se pone nervioso al tratar con directores de esa generación tan importante. La pieza decisiva, sin embargo, no fue esa cercanía personal, sino la intervención directa de Kathleen Kennedy. De acuerdo cn Favreau, ella lo conoce bien, socializa con él y consiguió que aceptara con relativa facilidad:

“Ella lo conoce bien, convive con él, y es una productora de primer nivel, así que esto fue muy fácil para ella. Lo llamó, él dijo que sí y yo pude dirigirlo. Estaba improvisando y grabamos toda su actuación, que luego entregamos a los animadores de CGI. Vaya, es bastante impresionante lo que lograron hacer. Es una de las partes más divertidas de la película. Funciona muy bien para la historia, tanto como fan de Marty como de Star Wars.”

Martin Scorsese en el set de El Lobo de Wal Street

En meses previos se confirmó que Scorsese interpreta con su voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos, visto en una escena de mercado junto a Din Djarin. Los cameos de grandes estrellas de Hollywood no son extraños en las películas de Star Wars, pero tener a una figura como Martin en The Mandalorian & Grogu lleva las cosas al siguiente nivel.

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¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

La película continúa la historia iniciada en la serie The Mandalorian hace algunos años y se sitúa después de la caída del Imperio. En esta nueva etapa, Din Djarin y Grogu trabajan con la Nueva República, que les encarga rescatar a Rotta the Hutt a cambio de información sobre un objetivo importante.

El material presentado en CinemaCon 2026, la semana pasada, mostró a Din enfrentando stormtroopers desde el arranque, seguido por una misión ligada a la coronel Ward, personaje de Sigourney Weaver. Entertainment Weekly también informó que el inicio de la película incluye un nuevo encargo y la aparición de un nuevo Razor Crest, mientras la búsqueda de Rotta lleva la historia hacia espacios nunca antes vistos en la serie.

Favreau y Lucasfilm trabajaron esta película como una continuación del vínculo entre Din y Grogu, aunque ahora con intenciones mayores y con más espectáculo visual. Se trata de una aventura filmada para IMAX y pensada para devolver a estos personajes al formato de evento cinematográfico, algo que desde hace tiempo falta en el mundo de Star Wars.

Jon Favreau en el set de The Mandalorian

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¿Quiénes actúan y qué personajes tienen?

Pedro Pascal es la gran estrella del reparto como Din Djarin, aunque el personaje también cuenta con el trabajo físico en set de Brendan Wayne y Lateef Crowder. Junto a ellos aparece Sigourney Weaver como Ward, una coronel de la Nueva República y líder de los Adelphi Rangers. Jeremy Allen White presta su voz a Rotta the Hutt, el hijo de Jabba, mientras Dave Filoni regresa como Trapper Wolf y Steve Blum vuelve a dar voz a Zeb. En ese conjunto entra Martin Scorsese como el comerciante ardenniano.

¿Cuándo se estrena?

The Mandalorian & Grogu se estrena en cines y IMAX el próximo 21 de mayo. Será la primera película de Star Wars en llegar a salas desde El Ascenso de Skywalker, lo que vuelve todavía más importante el rendimiento de esta producción en taquilla. ¿Podrá la saga redimirse y volver a las antiguas glorias que hicieron grande a la galaxia en la pantalla grande?