Es oficial: Adria Arjona se une a ‘Man of Tomorrow’, secuela de ‘Superman’ en DC Studios

Así es, el nuevo universo de DC acaba de agregar un rostro que llevaba meses rodeado de rumores y especulación entre fans. Man of Tomorrow, la próxima película de James Gunn centrada en Superman, dio un giro este martes al confirmar la presencia de Adria Arjona como una de sus estrellas principales. Adria Arjona se […]

Así es, el nuevo universo de DC acaba de agregar un rostro que llevaba meses rodeado de rumores y especulación entre fans. Man of Tomorrow, la próxima película de James Gunn centrada en Superman, dio un giro este martes al confirmar la presencia de Adria Arjona como una de sus estrellas principales.

Adria Arjona se une a Man of Tomorrow

The Hollywood Reporte informó de manera exclusiva que Adria Arjona, conocida por producciones como Andor o Complices de Engaño, fue elegida para incorporarse a Man of Tomorrow tras varias rondas de pruebas. La actriz de 33 años obtuvo el papel luego de recientes pruebas de cámara en Atlanta, aunque DC Studios no emitió comentarios públicos sobre la noticia.

El detalle más comentado es el personaje. Variety y THR mencionan que Arjona interpretaría a Máxima, aunque el primer medio también precisa que el estudio no quiso confirmar oficialmente si ése es, en efecto, el rol que quedó en sus manos. Esa pequeña zona gris nos hace pensar porque hace apenas unos días James Gunn desmintió reportes previos sobre pruebas para Máxima y dijo que aquella versión era incorrecta.

Adria Arjona en Andor de Star Wars

Arjona viene de un periodo muy fuerte en pantalla, con Andor como uno de sus escaparates más prestigiosos, además de proyectos de cine impecables y títulos ya terminados o en posproducción para estudios importantes. También hay una relación previa con Gunn gracias a The Belko Experiment.

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Todo lo que sabemos sobre Man of Tomorrow

Man of Tomorrow está escrita y dirigida por James Gunn, y tiene un estreno previsto en cines para el 9 de julio de 2027. La película continuará la historia de Superman y reunirá otra vez a David Corenswet como Clark Kent y a Nicholas Hoult como Lex Luthor, quienes terminarán obligados a enfrentar una amenaza mayor: Brainiac, interpretado por Lars Eidinger.

A la secuela regresan Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific, María Gabriela de Faría como The Engineer y Frank Grillo como Rick Flag Sr. Aaron Pierre también figura como John Stewart, lo cual unirá la película con la serie Lanterns.

La producción arrancará este mes y se moverá entre Trilith Studios en Georgia, locaciones en Atlanta, Cincinnati y también el Reino Unido. Reportes previos señalaban que el rodaje principal comenzaría a mediados de abril, con un calendario que se extendería hasta mediados de 2026.

David Corenswet como Superman

En los cómics, Maxima fue introducida por Roger Stern y George Pérez en 1989 como una reina alienígena con una relación ambigua respecto a Superman. Con Brainiac ya colocado como amenaza central, esa posibilidad ampliaría el tamaño del tablero y empujaría al héroe a un terreno menos terrestre.

El éxito de Superman

La rapidez con la que DC empuja esta secuela es obvia gracias al desempeño de Superman el año pasado. La película recaudó 618 millones de dólares a nivel mundial, con 354 millones en Estados Unidos y Canadá, y 264 millones en mercados internacionales, números que le dieron un peso importante a la reconstrucción comercial de la marca tras los años atropellados en el Universo Extendido de DC.

En términos de historia, James Gunn nos dio un Superman guiado por la compasión y por una fe profunda en la bondad humana. Clark Kent intenta conciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana, y al mismo tiempo enfrenta los planes de Lex Luthor para destruirlo y trata de restaurar su reputación. Sin lugar a dudas, se trata de una de las versiones del Hombre de Acero más luminosas que hemos visto en los años recientes, tal vez la más cálida del siglo XXI.

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