Josh Hutcherson habla sobre los fans acosadores de Taylor Swift tras decir que no le gusta su música: ‘Es por eso que no quiero estar en internet’

El actor de Los Juegos del Hambre habla sobre un tema delicado de las redes

Conocido por su trabajo en franquicias juveniles que le dieron propósito a generaciones enteras, Josh Hutcherson compartió recientemente cómo una opinión aparentemente inofensiva desató una reacción desproporcionada en redes sociales. Ahora el actor de 33 años reivindica su postura sobre desear permanecer lejos de internet.

De cuando Josh Hutcherson declaró que NO es un swiftie

El origen de todo se remonta a una entrevista con i-D Magazine donde Hutcherson participaba junto a un colega, Jordan Firstman, en un juego que implicaba revisar imágenes de su teléfono. En ese contexto, apareció una fotografía suya en un concierto de Taylor Swift, lo que llevó a la inevitable pregunta sobre su relación con la cantante.

“Mi madre me obligó. No soy fan de Taylor Swift. Para nada. Sin ánimo de ofender, con todo respeto, pero definitivamente no.”

En apariencia, se trataba de una respuesta común. Sin embargo, el comentario se convirtió en el detonante de una reacción que el propio Hutcherson no esperaba y que pronto se salió de control.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en Los Juegos del Hambre

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La respuesta de los fans de Taylor Swift

La reacción en redes sociales fue inmediata y, en muchos casos, agresiva. Lo que pudo haberse quedado en un intercambio de opiniones derivó en una serie de mensajes que ridiculizaron y atacaron al actor, con comentarios que cruzaron la línea de lo razonable.

Hutcherson relató para GQ que recibió mensajes de odio, burlas relacionadas con su estatura y su supuesta animadversión hacia la cantante:

“Recibí críticas porque hice eso de las fotos con Jordan, y Jordan me preguntó algo sobre ser fan de Taylor Swift, y yo le dije: “Oh, no, definitivamente no soy fan de Taylor Swift”. De pronto vino todo esto: ‘¡Que se joda! ¡Es un monstruo! ¡Destrúyanlo! ¡Es bajito! ¡La odia porque es bajito!'”

Josh Hutcherson dice que prefiere no estar cerca de internet

Frente a ese escenario, Hutcherson explicó por qué ha optado por mantener distancia de las redes sociales. “Por eso prefiero no estar en internet”, decisión que ya venía tomando desde hace tiempo.

El actor también reflexionó sobre cómo la exposición digital afecta su trabajo. Considera que una presencia en internet puede interferir con la percepción del público y dificultar que los espectadores se involucren con sus personajes sin ver al actor detrás.

Taylor Swift en The Eras Tour

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“No necesito esa energía. Va en contra de mi trabajo, porque si la gente te conoce más, no puedes desaparecer entre los personajes. Te ven como: ‘Ah, ese es Josh’. ¿Me entiendes? Así que, si eres un meme, la gente te conoce por el meme.”

Las mejores películas de Josh Hutcherson

A pesar de este episodio, la carrera de Hutcherson se mantiene fuerte gracias a proyectos que dejaron sus marca en el cine reciente. Su trabajo como Peeta Mellark en la saga Los Juegos del Hambre lo lanzó al estrellato mundial y durante varios años permaneció como una figura interesante y solicitada en el panorama de Hollywood.

Antes de ese fenómeno, ya había participado en títulos como El Mundo Mágico de Terabithia, Zathura: Una Aventura Espacial y Viaje al Centro de la Tierra, película que lo posicionaron dentro del cine de dramático y de aventuras. Cada uno de estos trabajos le permitió construir una trayectoria fuera desde la juventud.

En tiempos más recientes lo vimos aparecer en Five Night’s at Freddy’s y su secuela, películas que, si bien no son la crema de Hollywood, lograron taquillas sólidas y mantener a Hutcherson como estrella de blockbusters.

Aunque hay rumores de que lo veremos aparecer en Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha, a través de una versión más madura de Peeta, por el momento no hay nada confirmado. Esta precuela sobre la historia de Haymitch Abernathy, protagonizada por Joseph Zada, Elle Fanning y Mckenna Grace, se estrena en salas de cine el próximo 20 de noviembre para continuar con las aventuras y desventuras en Panem,