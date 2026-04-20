Charlize Theron dice que la muerte de su padre, asesinado por su madre, no es una tragedia ‘que la persiga’

La famosa Charlize Theron habló sobre uno de los episodios más duros de su vida. Reconocida por su presencia en cine de acción y drama, abordó un recuerdo que tiene como protagonistas a sus padres, y a ella misma, en una turbia noche de principios de los años noventa; cuando su madre asesinó a su padre, pero en defensa propia.

Lo que le pasó a Charlize Theron en 1991

La actriz tenía 15 años cuando vivió una noche que se convertiría en un punto de inflexión en su historia. En la entrevista, reconstruye los hechos ocurridos en su hogar en Sudáfrica, donde los problemas familias llegaron a un nivel crítico que terminó en un acto irreversible.

“Creo que estas cosas deberían ser habladas porque hace que otras personas no se sientan solas”, explicó Theron en entrevista con The New York Times. Describió cómo su padre, bajo los efectos del alcohol, llegó a amenazarlas a ella y a su madre.

Charlize Theron en Atómica

Entérate: Charlize Theron dice que en 10 años la IA podrá hacer el trabajo de actores como Timothée Chalamet

La actriz de 50 años explicó que tenía un presentimiento negativo sobre lo que estaba pasando en su casa aquel día:

“Entré en mi habitación, apagué las luces y estaba asustada. Mi ventana daba a la entrada de la casa y pude percibir su enfado, frustración o disgusto por la forma en que entró con el coche. La forma en que entró en esa propiedad esa noche… no puedo explicártelo. Simplemente sabía que algo malo iba a pasar”.

El relato de una pesadilla

A continuación, Charlize compartió el testimonio sobre aquella noche en la que ella y su madre estuvieron cerca de morir:

“Mi padre disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando rompió la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y comenzó a disparar a través de la puerta. Y lo más increíble es esto: ni una sola bala nos alcanzó. Es una locura pensarlo así. Pero el mensaje era muy claro: ‘Te voy a matar esta noche. ¿Crees que no puedo entrar por esta puerta? Ya verás. Voy a ir a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta’. Él se dirigió a la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras el hermano seguía allí parado. El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó.”

La percepción en el presente

Charlize Theron en Mad Max: Furia en el Camino

A pesar del peso de esa experiencia, Theron asegura que su relación con el recuerdo no es una herida permanente. Con los años, ha construido una idea distinta que se aleja del trauma.

“Creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola. Nunca había oído hablar de una historia así. Cuando nos pasó, pensé que éramos los únicos. Ya no me atormenta esto.”

Circe, el personaje que Charlize Theron interpretará en La Odisea

Muy pronto veremos a Theron en La Odisea, adaptación que retoma el poema clásico y en la que dará vida a Circe, una figura atravesada por la ambigüedad y el poder.

Este personaje, conocido por su dominio sobre la magia y su relación con los viajeros que llegan a su isla, ofrece a la actriz un espacio donde explorar registros que abordan lo mítico y lo humano. La película se presenta como una reinterpretación contemporánea que busca dialogar con el texto original.

De acuerdo con el calendario de Universal, La Odisea se estrenará en salas de cine el 16 de julio con Christopher Nolan como director y Matt Damon como Odiseo.

No te pierdas: Charlize Theron lamenta que los hombres siempre ganen en Hollywood: ‘Las mujeres no tienen una segunda oportunidad’