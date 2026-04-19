Charlize Theron dice que en 10 años la IA podrá hacer el trabajo de actores como Timothée Chalamet

Durante una nueva entrevista con The New York Times, Charlize Theron retomó un comentario reciente de Timothée Chalamet y lo llevó hacia un terreno más amplio. La estrella de Atómica no solo criticó al actor de Llámame por tu nombre debido a sus previos comentarios sobre el ballet y la ópera, también declaró que en algunos años la inteligencia artificial sustituirá el trabajo de personas como él.

Lo que dijo Timothée Chalamet

La discusión se originó cuando Chalamet habló, hace algunas semanas, sobre el estado de ciertas formas artísticas tradicionales en un evento organizado por CNN y Variety. Timothée afirmó que no le interesa formar parte de disciplinas que dependen de un esfuerzo constante por mantenerse relevantes y vigentes ante un público que ya no responde de la misma manera.

Mencionó la ópera y el ballet como ejemplos de expresiones que sobreviven gracias al impulso de quienes buscan sostenerlas, aun cuando el interés masivo ya no es como hace años. Aunque aclaró que respeta a quienes trabajan en esos ámbitos, su comentario le valió comentarios muy negativos entre el público general y expertos en materia.

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La crítica de Charlize Theron

Charlize Theron respondió a las palabras de Chalemet y de pasó propinó un comentario ligado al debate sobre Hollywood y la inteligencia artificial:

“Vaya… espero encontrarme con él algún día. Ese fue un comentario muy imprudente sobre una forma de arte, sobre dos formas de arte, que necesitamos seguir apoyando constantemente porque, sí, la pasan difícil. Pero en 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona en un escenario bailando en vivo.”

Durante el último par de años, y con el sorprendente avance de la IA en absolutamente todos los campos, allá en Hollywood ya están vislumbrando el futuro, el cómo será la herramienta generativa en relación al trabajo hecho en las artes.

En los últimos años, herramientas capaces de recrear voces, rostros y movimientos han avanzado a un ritmo que ha obligado a sindicatos, estudios y creadores a replantear las condiciones de trabajo.

Las huelgas recientes en la industria incluyeron entre sus demandas la regulación del uso de IA, sobre todo en lo que respecta a la digitalización de actores y la reutilización de su imagen. El temor, además de la sustitución total, también es el uso fragmentado de interpretaciones sin el control del artista.

Charlize Theron vuelve este verano en La Odisea

Timothée Chalamet en Dune

Theron también prepara su regreso a la pantalla grande con La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. El proyecto retoma el poema clásico de Homero y lo reinterpreta a través de una puesta en escena pensada para el formato de gran escala, con especial atención al uso de IMAX.

En esta versión, Theron interpretará a Circe, una figura muy importante en el viaje de Odiseo, personaje que encarna Matt Damon. La historia nos presentará el largo retorno del héroe tras la guerra de Troya, atravesando territorios míticos donde intervienen dioses y criaturas fantásticas.

En la mitología griega, Circe es una bella hechicera que vive en la isla de Eea y es capaz de convertir a los hombres en animales a su servicio. Este personaje se ha convertido en una de las representaciones más grandes de la magia y la brujería en la literatura universal, inspirando innumerables relatos y vidas a lo largo de la historia.

El elenco también incluye a Tom Holland y Anne Hathaway, en una producción a la altura de lo que David Lean nos obsequió para la pantalla grande. Nolan, quien dirige y escribe el proyecto, afirmó que la historia se mantiene vigente porque aborda preguntas que atraviesan a todas las generaciones.

La Odisea se estrena el próximo 16 de julio en salas de cine.

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