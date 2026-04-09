Steven Soderbergh, director de ‘La Gran Estafa’, dice que utilizará ‘mucha IA’ en su nueva película con Wagner Moura

La inteligencia artificial es el terror de algunos y la opción viable de otros

Mientras prepara su próximo proyecto ambientado en la Guerra Hispano-Estadounidense, el director Steven Soderbergh acaba de adelantar que incorporará herramientas de inteligencia artificial como parte central de su proceso creativo. También confirmó que Wagner Moura forma parte de la película.

Steven Soderbergh dice que utilizará “mucha IA” en su nueva película con Wagner Moura

El cineasta explicó que su siguiente trabajo cinematográfico se encuentra en una fase donde la tecnología tiene un lugar muy importante. “He estado trabajando con IA últimamente”, señaló al hablar de su proceso de trabajo reciente y especificó que no se trata de una herramienta marginal dentro del proyecto.

Para Filmer Magazine, Sodenbergh afirmó que planea utilizar “mucha IA” para desarrollar la película, una historia situada a finales del siglo XIX que, desde su perspectiva, no ha sido explorada con suficiente profundidad en el séptimo arte. Se trata de una relación que ha adquirido relevancia con el paso del tiempo.

Wagner Moura

“La IA ha sido útil para crear imágenes temáticamente surrealistas que ocupan un espacio onírico en lugar de un espacio literal”, explicó, al describir cómo estas herramientas pueden generar imágenes que, en lugar de reproducir la realidad, la interpretan desde un plano más simbólico, algo que le interesa mucho.

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Aun así, el director no se olvidó de remarcar la necesidad de talento humano: “Ha sido muy divertido porque necesitas un doctorado en literatura para decirle qué hacer. Pero, como cualquier otra tecnología, requiere desesperadamente una supervisión humana muy estricta.” Su postura intenta equilibrar el entusiasmo por la innovación con una conciencia sobre sus límites.

Sobre cómo va el desarrollo de la película, Soderbergh reveló algunos detalles importante:

“Solo me falta completar el reparto. Ya tengo a Wagner Moura. Necesito a algunos actores más. Dos estudios están interesados, pero todo depende de cuánto pueda cobrar. Si logro reunir al reparto adecuado, se convertirá en un evento, y la gente sentirá la necesidad de verla ya, en lugar de esperar dos meses hasta que se estrene en streaming. Es una época extraña para hacer películas.”

Por el momento no hay fecha de estreno.

¿Qué pasó con su película sobre Ben Solo?

Antes de este nuevo proyecto, Soderbergh nos tenía a todos muy atentos gracias a una idea que generó curiosidad entre los fans de Star Wars: una película centrada en Ben Solo. El propio director confirmó en un nueva entrevista con The Playlist que ese proyecto ya no forma parte de sus planes y que no existe intención de retomarlo.

Steven Soderbergh en el set de Magic Mike con Channing Tatum

“Mira, si iba a pasar, habría pasado. Es así de simple”, dijo y cerró la puerta a cualquier especulación. El origen de ese proyecto tenía a Adam Driver abordo, quien estaba muy interesado en continuar explorando su personaje incluso después de lo que vimos en Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Soderbergh se sumó a esa iniciativa, aunque el desarrollo no logró avanzar lo suficiente antes de ser cancelado por los ejecutivos del estudio.

Aunque The Hunt for Ben Solo parece haber muerto para siempre, los fans de la galaxia no pierden la esperanza tras la salida de Kathleen Kennedy y la llegada de un nuevo presidente para Lucasfilm, Dave Filoni. ¿Será que con una nueva dirección se retome al último Skywalker de sangre? Ciertamente los fans quieren ver una redención en la pantalla grande.

Wagner Moura también tiene otro proyecto en camino… sobre vampiros

Mientras se prepara para colaborar con Soderbergh, Wagner Moura anda también como miel sobre hojuela. Tras brillar en la temporada de premios por su trabajo en El Agente Secreto, su siguiente proyecto es Flesh of the Gods, un thriller de vampiros ambientado en un Los Ángeles de los años ochenta. La historia tiene como protagonista a una pareja que se adentra en la vida nocturna de la ciudad, llena de excesos. Moura compartirá pantalla con Kristen Stewart bajo la dirección de Panos Cosmatos.

Por el momento, tampoco tiene fecha de estreno

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