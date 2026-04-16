CinemaCon 2026: ‘La Odisea’, ‘Werwulf’ y todos los adelantos revelados por Universal

Así es, CinemaCon 2026 llegó a su tercer gran panel con Universal Pictures y Focus Features, después de que Sony abriera la semana y Warner Bros. tomara el relevo en Las Vegas. La presentación de hoy confirmó nos trajo terror, comedia, animación y secuelas, mientras que Paramount y Disney todavía esperan su turno en los próximos días.

En el escenario hubo espacio para Christopher Nolan, Steven Spielberg y Robert Eggers, pero también para los Minions, Santa Claus repartiendo golpes, la familia Focker y una nueva biografía musical. Universal quiere seguir vendiéndose como una casa que puede mover franquicias masivas sin abandonar a sus cineastas estrella.

La convención de Cinema United, celebrada en el Caesars Palace, sigue operando como una forma de convencer a dueños de salas que el cine todavía puede ser un acontecimiento. En este sentido, Universal llevó uno de los paneles más sólidos de la semana, en el que usó adelantos exclusivos que no se lanzaron en línea. A continuación, te platicamos los avances mostrados.

Christopher Nolan en el escenario de CinemaCon 2026

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La Odisea

El corazón prestigioso de la presentación fue La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan con un estreno para el 17 de julio. Nolan presentó material extendido de su adaptación de Homero y la describió como una historia de familia y regreso al hogar, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. También admitió que la producción fue demasiado complicada:

“Esta película fue una pesadilla para filmar… pero en el buen sentido.”

Se trata de la primera película rodada enteramente en IMAX film gracias a nuevas cámaras capaces de registrar sonido sin el viejo problema del ruido. El adelanto mostró a Odiseo llegando a una playa, desorientado, y presumió a Charlize Theron como Calipso, además de una escena con Menelao recordando la historia del caballo de Troya

Werwulf

El otro gran hito de la noche fue Werwulf, la nueva película de Robert Eggers, programada para el 25 de diciembre. El primer material mostrado sitúa la historia en la Inglaterra del siglo XIII y enseña a Aaron Taylor-Johnson atravesando una transformación brutal bajo la luna llena, dentro de una imaginería medieval.

El adelanto pone a Willem Dafoe y Lily-Rose Depp en un paisaje de aldea enfermiza y una amenaza con tintes religiosos religiosa. La cinta parece seguir la línea de horror histórico y folclórico que el director ha ido puliendo desde La Bruja, ahora con un monstruo más terrible.

Minions & Monsters

En el lado opuesto del espectro apareció Minions & Monsters, programada para el 1 de julio. Universal e Illumination la presentaron como una película situada en los años veinte y como una celebración del nacimiento del cine. El material de avance mostró persecuciones ferroviarias, robos, sets de filmación saboteados por los Minions y una trama donde esas criaturas terminan convertidas en estrellas de pantalla.

La Odisea de Christopher Nolan

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Sense & Sensibility

Universal también reservó un hueco para el drama con Sense & Sensibility, nueva adaptación de Jane Austen que llegará el 16 de octubre. El primer tráiler sugiere una adaptación bastante fiel de la novela, con Daisy Edgar-Jones al frente. Entre tanta franquicia y tanto espectáculo, Universal quiso recordar que todavía hay público para relatos sentimentales construidos con cuidado clásico. No por la nada La Otra Hermana Bennet está teniendo tanto éxito.

Other Mommy

En cuanto a terror, tenemos a Other Mommy, dirigida por Rob Savage y protagonizada por Jessica Chastain. El avance arrancó con una madre que parece desviarse de la normalidad hasta que se revela la presencia de una segunda figura idéntica, una especie de doble maligno con intenciones perturbadoras.

Violent Night 2

Prevista para el 4 de diciembre, el avance volvió a presentar a David Harbour como un Santa Claus malhablado y sangriento. El material visto por los asistentes mostró a este Papá Noel sin poderes, castigado por haber perdido el sentido de la Navidad y empujado a recuperar algo de espíritu mientras enfrenta criminales en un centro comercial. También apareció Kristen Bell como Mrs. Claus, armada y lista para entrar al combate.

Focker In-Law

Otro de los títulos fue Focker In-Law, programada para el 25 de noviembre. Ben Stiller y Robert De Niro subieron al escenario para hablar de la nueva entrega de la saga, ahora con Ariana Grande como la figura que alterará a la familia. La película invierte el juego original y convierte a Greg Focker en la voz desconfiada frente a la nueva integrante del clan.