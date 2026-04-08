‘La Otra Hermana Bennet’: ¿Por qué la nueva serie de la BBC, basada en ‘Orgullo Prejuicio’, es un éxito?

Las adaptaciones de Jane Austen, en cine y televisión, hace tiempo que perfeccionaron la reverencia y la repetición, atrapadas en un imaginario donde los mismos personajes ocupan el centro una y otra vez. Sin embargo, La Otra Hermana Bennet decidió cambiar el punto de vista y mirar hacia los márgenes al colocar en los reflectores a ese personaje que jamás fue protagonista en Orgullo y Prejuicio.

Esta serie, producida por la BBC, toma por los cuernos aquello que fue ignorado y lo empuja al escenario. Su propuesta es un desplazamiento sutil que altera nuestra mirada como espectador y nos obliga a reconsiderar esta historia que creíamos conocer de pe a pa. Así es, no todo gira en torno a los “perfectos” Elizabeth y Darcy.

¿De qué trata La Otra Hermana Bennet?

La serie toma como base los acontecimientos de Orgullo y Prejuicio, aunque no los repite de forma mecánica. En sus primeros episodios, la narrativa se alinea con la obra original, pero vista desde los ojos de Mary Bennet, la hermana que siempre quedó relegada entre el carisma de Elizabeth, la belleza de Jane, y el brío de Lydia y Kitty.

Ella Bruccoleri (Mary Bennet) y Dónal Finn (Tom Hayward) en La Otra Hermana Bennet (Foto: BBC)

Mary es esta figura silenciosa, llena de timidez e inclinada hacia la música y el estudio. En lugar de destacar en bailes o encuentros sociales, encuentra refugio en los libros, lo que la coloca en una posición problemática dentro de su propio entorno familiar.

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Conforme avanza la historia, la serie se desprende del relato original para seguir a Mary en un propio camino. Su traslado a otros espacios, lejos de Longbourn, abre la puerta a experiencias que transforman su forma de verse a sí misma y su lugar en el mundo.

Aunque el amor llega a la vida de Mary y aparece como un elemento muy importante, el relato no es solo una historia romántica. La serie también explora el proceso de crecimiento personal de una mujer que debe enfrentar tanto sus inseguridades como las expectativas impuestas por su familia.

¿Quiénes actúan en La Otra Hermana Bennet?

Ella Bruccoleri lidera la serie como Mary Bennet, un personaje que se aleja de la caricatura para mostrar líneas emocionales más complejas. Maddie Close interpreta a Jane Bennet, Poppy Gilbert da vida a Elizabeth, mientras que Grace Hogg-Robinson y Molly Wright encarnan a Lydia y Kitty, respectivamente. Richard E. Grant aparece como Mr Bennet, y Ruth Jones interpreta a Mrs Bennet. Indira Varma y Richard Coyle completan el entorno adulto como los Gardiner.

También aparecen nombres como Dónal Finn como Tom Hayward, Varada Sethu y Laurie Davidson, quienes acompañan el desarrollo de Mary en su etapa fuera de casa.

(Foto: BBC)

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¿Por qué la serie es un éxito?

Al colocar a Mary como la estrella el relato se transforma en una historia sobre invisibilidad y búsqueda de identidad. En la novela original, Mary Bennet funciona como un eco lejano dentro de su propia familia. Aquí ella se convierte en materia narrativa. Su inseguridad y su inteligencia encuentran un espacio donde pueden desarrollarse con libertad.

La identificación del público surge de ese retrato. Muchas personas ven en Mary una experiencia cercana, esa sensación de no encajar, de ser observada como “demasiado” o “insuficiente” según el contexto. La serie recoge todo eso y lp lleva hacia un proceso de transformación.

El componente romántico enriquece la historia, pues la posibilidad de que Mary encuentre afecto y complicidad aparece como una consecuencia de su crecimiento personal y no como su único destino. Esto permite que el relato se sienta más cercano a las sensibilidades actuales.

¿Cuándo se estrena La Otra Hermana Bennet en México?

La serie se estrenó el 15 de marzo de 2026 en BBC One y BBC iPlayer, con un lanzamiento dividido en dos partes. Los primeros episodios se emitieron en esa fecha, mientras que el resto llegó el 29 de marzo, completando su transmisión en Reino Unido.

En Estados Unidos y Canadá, el estreno está programado para el 6 de mayo a través de BritBox. En el caso de México y otros países de Latinoamérica, aún no existe un anuncio oficial sobre su llegada a plataformas, pero confiamos en que tarde o temprano lo hará.