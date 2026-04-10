Steven Spielberg revela estuvo a punto de dirigir ‘Interestelar’ pero fue reemplazado: ‘Christopher Nolan era mejor opción’

La historia detrás de Interestelar vuelve a cobrar vida con nuevas revelaciones que iluminan una de las decisiones creativas más curiosas del cine. Antes de convertirse en la obra espacial que hoy muchos aman y ven una y otra vez, el proyecto pasó por manos distintas que lo imaginaron desde perspectivas muy diferentes, hablamos de Steven Spielberg.

Steven Spielberg casi dirige Interestelar

Durante un periodo inicial, Spielberg se involucró directamente en el desarrollo de Interestelar, trabajando en el proyecto durante aproximadamente un año. Su acercamiento no fue para nada superficial, ya que dedicó tiempo a investigar conceptos científicos y entablar diálogo con especialistas en el área aeroespacial.

En ese proceso, el director exploró el potencial de la historia, apoyado por el guion en desarrollo que comenzaba a tomar forma. La colaboración incluyó a Jonathan Nolan, quien escribió versiones tempranas del libreto bajo la supervisión del propio Spielberg.

Christopher Nolan y Matthew McConaughey en el set de Interestelar

“Estuve involucrado con Interestelar durante un año… y quedé fascinado con ella”, confesó el cineasta. El proyecto parecía encaminado a convertirse en una de sus obras más ambiciosas, sin embargo, la película no terminó de tomar forma bajo su dirección. “De hecho, contraté al hermano de Chris Nolan para que escribiera el primer y el segundo borrador, pero no funcionó”, añadió.

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La llegada de Christopher Nolan

El destino de Interestelar cambió en cuanto Spielberg decidió apartarse del proyecto para siempre. Fue entonces cuando Christopher Nolan, quien ya seguía de cerca el desarrollo del guion y estaba muy interesado en formar parte, tomó el relevo casi de inmediato, según relataron los propios involucrados. Nolan ya mantenía comunicación con su hermano sobre la evolución de la historia y ese interés facilitó una transición que con el paso del tiempo resultó decisiva para la identidad final de la película.

Durante un evento con Timothée Chalamet en marzo, Nolan habló sobre cómo el proyecto viajó por distintas etapas antes de llegar a sus manos y cómo contribuyó con sus propias ideas:

“Tuve muchas conversaciones con Jonathan a lo largo de los años sobre lo que estaba haciendo y cuál era su ambición. Me entusiasmaba. Me impresionó muchísimo su primer acto. Yo había estado trabajando en una idea de viajes en el tiempo… cosas relacionadas con el tiempo. Tenía proyectos a medio desarrollar a los que no me había comprometido. Cuando se presentó la oportunidad, fue cuestión de decirle a Jonathan: ‘¿Cómo te sentirías si tomo esto e intento combinarlo con algunas de mis ideas y cambiar un poco lo que era?’ Él estuvo de acuerdo. Podía notar que el espíritu de lo que intentaba hacer era llegar a lo que a él le había entusiasmado en un principio.”

El éxito crítico y comercial de Interestelar

Elenco de Interestelar

Tras su estreno en noviembre de 2014, Interestelar logró una recepción muy buena en taquilla, alcanzando una recaudación global de 681 millones de dólares. La película, protagonizada por Matthew McConaughey, fue uno de los grandes eventos cinematográficos de su año.

El reparto incluyó a Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine y Timothée Chalamet, quienes le dieron sentido a una historia sobre viajes espaciales, pero sobre todo de emociones humanas, tan insondables y profundas como el universo mismo.

En cuanto a premios, la película obtuvo cinco nominaciones al Oscar, llevándose la estatuilla en la categoría de mejores efectos visuales. Ese reconocimiento fue una prueba más de la innovación técnica de una obra que lo dio todo por fusionar efectos prácticos con innovación digital, y que incluso nos presentó una nueva idea sobre la apariencia de los agujeros negros.

La recepción crítica, aunque positiva en términos generales, tuvo sus peros. La sobrenarración y la tensión entre la precisión científica y los elementos sentimentales, no convencieron a todo el público. Claro que el tiempo la ha puesto en su lugar y al día de hoy es una obra que trasciene por mucho su contexto de estreno, pues permanece en el corazón de quienes aman los temas universales.

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