Ryan Reynolds dice que no hará más proyectos centrados en Deadpool: ‘No creo que vuelva a ser protagonista’

Aunque pocos podrían creerlo, Ryan Reynolds ya comenzó a replantear el futuro de uno de sus personajes más populares dentro del cine de superhéroes, justo cuando el universo de Marvel Studios atraviesa una fase de reconfiguración. El actor canadiense, quien ha vivido de interpretar a Deadpool durante casi una década, dejó entrever que la etapa del mercenario como estrella principal del show podría haber terminado.

¿Qué dijo Ryan Reynolds sobre Deadpool?

En una entrevista con Sunday Today, Reynolds explicó que ya ha trabajado en ideas para el regreso del personaje, aunque con un enfoque muy distinto al que lo llevó a ser el protagonista absoluto. “Tengo algunas cosas más o menos escritas, pero no creo que vuelva a centrarme en él”, afirmó.

Esa decisión sería una reubicación dentro del entramado de historias del universo Marvel. “Es una persona que brinda apoyo. Es un tipo que se desenvuelve muy bien en grupo”, añadió el actor. En realidad, el propio Wade Wilson parecía muy emocionado cuando la TVA le ofreció unirse a los Vengadores hace un par de años. Así que Ryan Reynolds podría estar enfocado en esa línea ahora mismo.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds en Deadpool & Wolverine

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¿Volverá Deadpool en Avengers: Doomsday?

La posibilidad de ver a Deadpool en Avengers: Doomsday todavía circula con mucha fuerza en redes sociales y medios especializados, aunque el propio Reynolds ha sido cauteloso al respecto. El actor no ha confirmado su participación en la película, y prefiere mantener cierta distancia frente a las especulaciones.

Lo que sí admitió para The Hollywood Reporter en 2024 es que le encantaría cruzar camino con los mutantes de Marvel, mejor conocidos como los X-Men. No obstante, aterrizar en ese punto de la historia, representaría algo muy específico para el antihéroe:

“Si se convierte en uno de ellos, habremos llegado al final. Deadpool funciona muy bien junto a los X-Men y los Vengadores, pero siempre necesita mantenerse al margen. Su mayor sueño es ser aceptado y apreciado. Pero no puede ser aceptado. Su mecanismo de defensa, que consiste en desviar la vergüenza con humor, solo funciona para disimular sus numerosas inseguridades. Si llega a ser un Vengador o un X-Men, habremos llegado al final de su historia.”

El paso del mercenario en taquilla

El viaje de Deadpool en taquilla respalda el peso de la decisión que enfrenta Reynolds ahora mismo. La primera película, estrenada en 2016, sorprendió al recaudar cerca de 780 millones de dólares a nivel mundial, una cifra demasiado buena para una producción con clasificación R y poco convencional.

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Dos años después, la secuela alcanzó 785 millones de dólares y transformó al personaje como uno de los más rentables dentro del cine de superhéroes. Sin embargo, el punto más alto llegó con Deadpool and Wolverine en 2024, que alcanzó alrededor de 1.3 mil millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en la película para adultos más exitosa de la historia.

Por un lado, la rentabilidad de Deadpool lo vuelve atractivo para el estudio. Por otro, su arco parece haber alcanzado un punto de cierre difícil de superar sin repetirse. Reynolds parece consciente de la situación y opta por explorar nuevas formas de mantener vivo al personaje sin exprimirlo hasta el desgaste… algo que ya se hizo (y se está haciendo) con otros personajes.

La transición hacia un papel secundario podría abrir un espacio distinto para Deadpool dentro del universo Marvel. El público añora verlo en las nuevas películas de los Vengadores. Tal vez ese sea el camino que Ryan Reynolds ya tiene preparado para su personaje.

Avengers: Doomsday se estrena el próximo 18 de diciembre, mientras que Avengers: Secret Wars llegará a salas de cine el 17 de diciembre de 2027. Wade Wilson podría integrarse bastante bien en las dinámicas, pues no son pocos los personajes de otros universos que se unirán a la gran lucha contra Doctor Doom, villano interpretado por Robert Downey Jr. Marvel Studios perdería una enorme oportunidad si decide dejarlo fuera de la gran batalle que se acerca.