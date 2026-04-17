‘Avengers: Doomsday’: Todo sobre el nuevo tráiler revelado por Marvel Studios en CinemaCon 2026

CinemaCon 2026 entró en su tramo más esperado con la presentación de Marvel Studios, que finalmente mostró material extendido de Avengers: Doomsday ante exhibidores y prensa. Después de días llenos de adelantos de otros estudios (Sony, Warner, Universal, Amazon MGM) la convención en Las Vegas reservó uno de sus momentos más ruidosos para el regreso de los héroes más conocidos del cine actual.

Lo que se vio en el tráiler de Avengers: Doomsday

La pieza proyectada en CinemaCon 2026 mostró una escala sin límites en la que distintas franquicias y líneas narrativas se cruzan de tal forma que parecía impensable hace algunos años. Una vez más estamos ante un prometedor evento cinematográfico cuyo objetivo es recuperar el vértigo de los grandes ensambles.

El avance inicia con la presencia de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien aparece con un diseño visual que remite a una figura imponente, cubierta por una estética metálica y sombría. A partir de ahí, el avance se fragmenta en múltiples enfrentamientos y choques de personajes que hasta ahora habían habitado universos paralelos dentro del mismo conglomerado.

Hoy en la presentación de Avengers: Doomsday en CinemaCon 2026

Thor enfrenta a Doom. El villano logra detener el martillo Mjolnir con las manos y redefine jerarquías dentro del universo Marvel. Este villano es tan grande, y está tan seguro de sus objetivos en el multiverso, que de alguna manera logra ser digno de portar el arma más importante de Thor. Sin lugar a dudas, este será un giro que impresionará a los menos versados en superhéroes.

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También apareció Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans, cuyo retorno desconcierta a los personajes (incluso nos tiene desconcertados a nosotros).

Los actores que regresan

Chris Hemsworth vuelve como Thor, mientras Anthony Mackie continúa en su etapa como el nuevo Capitán América, haciendo efectiva una transición que comenzó tras los eventos de Endgame. A ellos se suman personajes provenientes de distintas esquinas del universo Marvel. Bucky Barnes, Yelena Belova y otros integrantes del grupo conocido como los nuevos Avengers aparecen compartiendo pantalla con figuras de los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

También destacan nombres como Tom Hiddleston en su regreso como Loki y Letitia Wright como Shuri, junto a personajes vinculados a Wakanda y Talokan. Este mosaico de protagonistas propone una gran historia coral donde las alianzas serán importantes y los conflictos inconmensurables. Ahora los antiguos rivales se verán obligados coexistir frente a una amenaza mayor.

Robert Downey Jr.

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¿Cuánto dinero ha ganado Robert Downey Jr. gracias a Marvel Studios?

A lo largo de más de una década interpretando a Tony Stark, el actor se convirtió en uno de los pilares financieros de Marvel, acumulando ingresos que lo colocan entre los actores mejor pagados de la historia del cine.

Se estima que Downey Jr. ganó decenas de millones por cada una de sus participaciones en las películas de los Avengers, además de acuerdos respecto a ganancias de taquilla. Su salario base, sumado a porcentajes de ingresos, llevó sus ganancias totales por el universo Marvel a cifras que superan ampliamente los 500 millones de dólares, el mejor pagado de todo el MCU.

¿Cuándo se estrenan las próximas películas de los Avengers?

Avengers: Doomsday es parte de una historia más amplia que se desarrollará en los próximos años. La película llegará a salas en una fecha que coincide con otro gran estreno, Dune 3, lo que podría generar uno de los fines de semana más voraces en la historia reciente de la taquilla global.

Doomsday se estrena el próximo 18 de diciembre. Su secuela, Avengers: Secret Wars, llegará a salas de cine el 17 de diciembre de 2027. ¿Podrán romper récords de taquilla tal como lo hicieron Infinity War y Endgame durante su recorrido en cartelera?