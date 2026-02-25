David Harbour dice que ‘Avengers: Doomsday’ es más grande que ‘Stranger Things 5’

‘Avengers: Doomsday’ se estrena el 18 de diciembre y es una pieza clave en la Saga del Multiverso del MCU

El cierre de ‘Stranger Things’ marcó uno de los eventos televisivos más comentados de los últimos años. Sin embargo, para uno de sus protagonistas, lo que viene en el Universo Cinematográfico de Marvel supera incluso aquella experiencia. Durante una reciente aparición pública, David Harbour habló sobre la escala de ‘Avengers: Doomsday’ y dejó claro que el proyecto representa algo todavía mayor en su carrera.

¿Por qué dice David Harbour que es “lo más grande” que ha hecho?

Mientras promovía un evento en St. Louis, Harbour fue cuestionado por Entertainment Tonight sobre qué pueden esperar los fans de ‘Avengers: Doomsday’. El actor no dudó en destacar la magnitud de la producción.

Millie Bobby Brown y David Harbour (Imagen: Gtres)

“Oh, hombre, esa película es enorme… Pensé que Stranger Things 5 ​​era grande, pero esto es lo más grande que he hecho,” declaró.

La comparación no es menor. Harbour alcanzó reconocimiento mundial interpretando a Jim Hopper en ‘Stranger Things’, una serie que se convirtió en fenómeno global y que le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro. Aun así, el actor considera que la nueva entrega de los Vengadores tiene una escala superior, tanto en ambición como en impacto.

Aunque no se revelaron detalles específicos de la trama, el comentario refuerza la idea de que la película será uno de los proyectos más grandes dentro de la actual Saga del Multiverso del MCU.

El trabajo de Robert Downey Jr. y la expectativa en torno al elenco

Durante la misma conversación, Harbour también se refirió al trabajo de Robert Downey Jr., quien forma parte clave del elenco de ‘Avengers: Doomsday’.

“Estoy muy emocionado de que veas lo que está haciendo Downey… Él es realmente especial,” comentó el actor.

La declaración sugiere que el papel de Downey tendrá un peso considerable dentro del ensamble, aunque Marvel mantiene bajo reserva la mayor parte de los detalles narrativos. El regreso de figuras emblemáticas y la integración de distintos equipos han sido parte de la estrategia reciente del estudio para consolidar el tramo final de su fase actual.

En este contexto, la expectativa no solo gira en torno a la amenaza principal de la historia, sino también a las dinámicas entre personajes que provienen de distintas franquicias dentro del mismo universo.

Un nuevo trío dentro del MCU

Harbour también habló de la dinámica de su personaje, Alexei Shostakov / Red Guardian, dentro de la película. Confirmó que compartirá escenas significativas con Yelena Belova, pero lo que más llamó la atención fue la mención de una “hermandad” entre Red Guardian, Winter Soldier y U.S. Agent.

David Harbour y sus compañeros de reparto en ‘Thunderbolts’ (imagen: Marvel Studios)

El actor describió la química entre los tres como una especie de “bromance”, incluso bromeando con que se siente como un triángulo amoroso entre ellos. Winter Soldier es interpretado por Sebastian Stan, mientras que U.S. Agent corre a cargo de Wyatt Russell.

La posible consolidación de este trío podría convertirse en uno de los elementos más comentados por el público, especialmente considerando la mezcla de personalidades y antecedentes de los personajes. En paralelo, Harbour continúa ampliando su trayectoria en cine tras participar en ‘Black Widow’, ‘Hellboy’ y ‘Gran Turismo’, ahora como parte de una producción que, según sus propias palabras, supera incluso el final de la serie que lo llevó a la fama global.

Con información de Superhero Hype.

