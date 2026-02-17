¿Más películas de Thor? Chris Hemsworth quiere explorar el lado dramático del superhéroe luego de ‘Avengers: Doomsday’

Thor es uno de los personajes más multifacéticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Como Dios del Trueno, fue presentado como una figura orgullosa y arrogante, que pronto mostró su vulnerabilidad y su lado más cómico. El personaje de Chris Hemsworth ha pasado por la caída y la redención, en un arco narrativo que ha mostrado su lado más humano.

El actor es consciente de que algunas versiones de Thor han recibido críticas y son percibidas como altibajos dentro de la franquicia. Sin embargo, considera que la historia del personaje está lejos de terminar, pues tiene ideas para explorar nuevas facetas del Dios del Trueno y seguir profundizando en su evolución luego de ‘Avengers: Doomsday’.

La evolución de Thor, ícono del UCM

En ‘Thor: El mundo oscuro’ y ‘Thor: Ragnarok’, el personaje pasó de ser un dios orgulloso a un personaje más irreverente. El humor y la relación con sus aliados se transformaron en los ejes de su evolución. El objetivo de Marvel era claro: revitalizar la franquicia y hacer que Thor fuera más accesible al público.

‘Avengers: Infinity War’ supuso un parteaguas para Thor dentro del UCM. En una de sus escenas más recordadas, el temible guerrero se muestra vulnerable al hablar de las pérdidas que ha sufrido, incluyendo la muerte de su familia y la destrucción de Asgard. Su valentía al enfrentarse a enemigos tan poderosos como Thanos nace de la idea que ya no tiene nada más que perder.

Como la cúspide del UCM, ‘Avengers: Endgame’ exploró aún más el lado introspectivo y vulnerable de Thor, quien tuvo que lidiar con la culpa y la depresión. Esto daría paso a un fuerte contraste con ‘Thor: Amor y Trueno’, cinta donde Taika Waititi exploró el lado más cómico del superhéroe.

Su visión generó fuertes críticas, pues los fanáticos no quedaron convencidos con la mezcla de comedia, acción y un tono ligero que le resto impacto narrativo al personaje de Chris Hemsworth.

¿Qué dijo Chris Hemsworth sobre el futuro del superhéroe?

“Tenemos algunas ideas para hacer algo bastante único de nuevo y, con suerte, diferente”, afirmó Chris Hemsworth para confirmar que hay planes para hacer más películas de Thor en solitario. Durante una charla con el podcast ‘SmartLess’, se mostró satisfecho con la evolución que Thor ha tenido hasta ahora, incluso a pesar de las críticas de su última película.

El actor aún tiene planeado interpretar al poderosos superhéroe “un par de de veces” más luego de ‘Avengers: Doomsday’. Celebró la diversidad que Thor ha tenido como personaje en comparación con otros íconos de Marvel, a los que describió como “bastante consistentes”. Cree que se debe a que las películas de Taika Waititi, Kenneth Branagh y los hermanos Russo han aportado perspectivas diferentes que complementan a Thor.

Chris Hemsworth tiene un objetivo en mente luego de la próxima gran película de Marvel: explorar el lado más dramático de Thor en película en solitario. Kevin Feige, gerente ejecutivo de la productora, también cree que es el momento para profundizar en una de las dimensiones más serias del personaje.

“Con mis tatuajes me pasa lo mismo: me aburría mucho con lo mismo y sentía la necesidad de llevar mi actuación en diferentes direcciones. Hablé con Kevin Feige al respecto y me dijo que es genial porque el público ahora espera giros dramáticos con el personaje”.

El actor reconoció que trabajar con Waititi “fue divertidísimo”, pero también está al tanto de las críticas y de cómo el tono de su película no convenció a los fanáticos.

Thor y su regreso en ‘Avengers: Doomsday’

La próxima película de los hermanos Russo supondrá el regreso de Thor con un tono radicalmente diferente al que los fanáticos vieron en ‘Amor y Trueno‘. ‘Avengers: Doomsday’ mostrará uno de los lados más vulnerables del superhéroe, quien ahora es el protector de Amor, la descendiente de Gorr.

Ambos tendrán una relación de padre e hija; sin embargo, su nueva vida cambiará una vez que estalle el conflicto contra Doctor Doom. Todo indica que Thor retomará su papel desde una perspectiva diferente, donde el sentimiento de perder la vida y abandonar a Amor le generan temor e incertidumbre. De esta forma, se espera que el personaje recupere su profundidad narrativa y se aleje del humor por un rato.

