¿Mutantes en ‘Spider-Man: Brand New Day’? Primer tráiler desata teorías sobre la llegada de los X-Men al MCU

El primer tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ fue un éxito masivo de vistas y llenó de emoción a los fans, pero también dejó más preguntas que respuestas sobre el rumbo del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La película retoma la historia después de ‘Spider-Man: No Way Home’, pero el avance no se limita a mostrar el nuevo punto de partida del protagonista, también introduce elementos que algunos interpretan como la llegada de los mutantes.

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En lugar de centrarse únicamente en el aislamiento del personaje, el adelanto plantea cambios que parecen ir más allá de lo emocional. Algunos detalles visuales y de diálogo han llevado a pensar que Marvel podría estar explorando conceptos que durante años permanecieron fuera del MCU, particularmente los relacionados con alteraciones biológicas más profundas.

Tom Holland en el primer tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

¿El tráiler realmente apunta a los mutantes?

Uno de los momentos más comentados del avance ocurre cuando Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, advierte que alterar el ADN puede ser “increíblemente peligroso”. La línea no menciona mutantes de forma explícita, pero introduce una idea que en los cómics está directamente ligada a los X-Men.

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Durante mucho tiempo, Marvel evitó ese terreno por temas de derechos, lo que obligó a construir explicaciones distintas para los poderes de sus personajes. Ahora, el uso de este tipo de lenguaje ha abierto la posibilidad de que el estudio empiece a acercarse a ese concepto dentro de su narrativa.

Cambios en Spider-Man y rumores que apuntan a Jean Grey

El tráiler también sugiere que algo está ocurriendo con el propio cuerpo del protagonista. Se observan telarañas orgánicas y un diseño más agresivo en los ojos del traje, elementos que han sido interpretados como señales de una transformación más profunda.

A esto se suman la participación de Sadie Sink, con la posibilidad de que interprete a una versión joven de Jean Grey. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su papel, pero varios rumores de diferentes insiders apuntan a que es el personaje de los X-Men.

Algunos análisis incluso comparan el tono de estas transformaciones con el tipo de horror corporal asociado al cine de David Cronenberg, aunque la película no ha confirmado ese enfoque.

Cómo el MCU ha ido acercándose a los mutantes

Aunque el término “mutante” ha sido casi inexistente en el MCU durante mucho tiempo, el estudio ha introducido elementos relacionados de forma gradual en distintos proyectos. En ‘WandaVision’, por ejemplo, se retomó al personaje de Pietro Maximoff con el actor de las películas de los X-Men, lo que abrió interpretaciones sobre la posibilidad de integrar ese universo.

Más adelante, en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, apareció una versión de Charles Xavier, líder de los X-Men, lo que marcó un primer acercamiento directo a estos personajes dentro del multiverso. A esto se suman escenas posteriores en otros proyectos donde se han insinuado variantes o conexiones con este grupo.

El paso más importante fue ‘Deadpool & Wolverine’, que incorporó directamente a personajes de las películas anteriores de X-Men dentro de la continuidad más amplia de Marvel. Y lo más importante es el elenco de ‘Avengers: Doomsday‘, que cuenta con muchos más actores originales de las películas de Fox.

Deadpool y su equipo en ‘Deadpool & Wolverine’ (Imagen: Marvel Studios)

Entre un enfoque urbano y una posible expansión del MCU

Más allá de si veremos más de los X-Men en la nueva entrega de ‘Spider-Man‘, la película parece inclinarse por una historia más contenida. Reportes recientes mencionan la presencia de villanos como Scorpion y la posible aparición de The Punisher, lo que apunta a un conflicto más cercano al crimen urbano.

Al mismo tiempo, los elementos relacionados con el ADN y la transformación biológica introducen otra línea que no había sido explorada de esta forma en las películas del personaje. Marvel no ha confirmado la llegada de los X-Men en esta entrega, pero el tráiler ha sido suficiente para que surjan interpretaciones sobre el camino que podría tomar el estudio en los próximos años.

Con información de The Guardian.

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