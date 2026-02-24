CEO de Sony culpa a la censura de China de que ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ no superara los $2 mil millones en taquilla

Según el ejecutivo, las autoridades pidieron eliminar la Estatua de la Libertad de la película

‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ se convirtió en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la era pospandemia al recaudar alrededor de 1,921 millones de dólares en taquilla mundial. Sin embargo, para el CEO de Sony Pictures, Tom Rothman, la película pudo haber alcanzado una cifra todavía más alta. En una entrevista reciente, el ejecutivo señaló que la ausencia del estreno en China fue el factor que impidió que la cinta superara la barrera de los 2 mil millones de dólares.

¿Qué pidió China para autorizar el estreno?

Durante su participación en el podcast The Town with Matt Belloni, Rothman reveló que las autoridades chinas condicionaron el lanzamiento de la película a un cambio puntual: eliminar la Estatua de la Libertad de la película.

Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ (imagen: Sony Pictures)

“Dijeron: ‘Simplemente recorta la Estatua de la Libertad’, que era la petición. Esa era la petición.”

El problema es que la batalla final de ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ ocurre precisamente en ese monumento neoyorquino, por lo que quitarlo no implicaba un simple ajuste menor, sino modificar la secuencia central del clímax.

Rothman explicó que no estaba dispuesto a aceptar esa condición y añadió en tono irónico:

“Realmente no tenía muchas ganas de pararme frente al Congreso y contarles por qué recorté la Estatua de la Libertad a pedido del Partido Comunista Chino.”

La decisión fue mantener intacta la película, aun cuando eso significaba renunciar a uno de los mercados internacionales más importantes para los blockbusters.

“En mi mente, superó los $2 mil millones”

China suele representar entre 100 y 200 millones de dólares adicionales para grandes producciones de superhéroes. Por ello, Rothman sostuvo que, en su opinión, la película sí habría cruzado la marca histórica.

“En mi opinión, son más de 2 mil millones de dólares porque sé lo que habríamos hecho en China.”

Sin el mercado chino, la cinta terminó como la película más taquillera de 2021 y una de las más exitosas en la historia del cine. Aun así, el ejecutivo reconoció que quedarse tan cerca de los 2 mil millones sigue siendo una espina.

El acuerdo con Marvel y el futuro del Hombre Araña

En la misma conversación, Rothman calificó la alianza entre Sony y Marvel Studios como un “trato ganar-ganar”. Tras el desempeño de ‘The Amazing Spider-Man 2’ (que recaudó alrededor de 800 millones de dólares), Sony optó por asociarse con Marvel para relanzar al personaje dentro del MCU. Así, Tom Holland debutó como Peter Parker en ‘Captain America: Civil War’, acompañado por Robert Downey Jr. como Iron Man.

Tom Holland con su nuevo traje en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Aunque el acuerdo atravesó tensiones tras ‘Spider-Man: Lejos de Casa’, ambas partes lo renovaron. La siguiente entrega, ‘Spider-Man: Brand New Day’, está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Cuando Matt Belloni mencionó que la Estatua de la Libertad probablemente no aparecerá en esa nueva película, Rothman respondió:

“En realidad, casualmente, eso es cierto.”

Esa declaración sugiere que el próximo capítulo podría tener el camino despejado para llegar al mercado chino. Mientras tanto, ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ permanece como uno de los mayores éxitos comerciales de los últimos años, aunque para Sony la cifra final todavía deja la sensación de que faltó algo.

Con información de Comic Book Movie.

