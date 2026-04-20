Joe Russo dice que la nueva versión de Avengers: Endgame incluirá escenas para conectar con ‘Avengers: Doomsday’

Marvel Studios vuelve a mover sus piezas con una jugada maestra En medio de las emociones altas, todavía cargadas gracias a CinemaCon 2026, Joe Russo habla sobre el reestreno de Avengers: Endgame y las nuevas escenas que conectarán con los eventos de Avengers: Doomsday, la nueva apuesta del MCU.

Lo que dijo Joe Russo sobre el reestreno de Avengers: Endgame

Fue durante una charla en el Sands Film Festival donde Joe Russo explicó la intención detrás del regreso de Endgame a la pantalla grande. El director confirmó que la película incluirá material inédito vinculado con la historia de Avengers: Doomsday, en un movimiento de genio que busca unir ambas entregas de forma explícita.

“Es fundamental reestrenar la película y, de hecho, la reestrenaremos con escenas ambientadas en la historia de Doomsday que añadimos a Avengers: Endgame”, declaró Russo, quien participó en el evento de forma remota. Esta decisión buscaría extender la narrativa de la película y llevarla hacia los horizontes del multiverso.

Antohny y Joe Russo, Chris Evas y Robert Downey Jr. en la CinemaCon 2026

El propio cineasta definió esta versión como una especie de puente entre dos momentos clave del universo Marvel. “Es una oportunidad para crear un puente entre Endgame y Doomsday de una manera muy singular”, explicó. Pocas producciones tienen la oportunidad de regresar a cines con una propuesta de este tipo.

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Lo que se vio en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

Marvel también mostró avances de lo que vendrá. En CinemaCon, el estudio presentó un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, una pieza que reúne a múltiples generaciones de personajes en una confrontación que llevará el conflicto hasta horizontes nunca antes vistos en la historia de Marvel Studios.

Las imágenes revelaron una amenaza que supera lo visto en entregas anteriores. La presencia de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., nos dará ese esperado giro que resignifica su paso previo por el universo Marvel. Su retorno, ahora en el papel de antagonista, retuerce todos los ejes y se posiciona como lo más esperado del proyecto.

El avance también dejó ver encuentros entre los X-Men y los Cuatro Fantásticos. La historia va corriendo hacia un terreno donde las alianzas son lo más importantes y ahora los personajes se verán obligados a tomar las decisiones más complejas de sus vidas.

Robert Downey Jr. durante su visita en CinemaCon 2026

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Los récords en taquilla de Avengers: Infinity War y Avengers: Doomsday

Avengers: Endgame fue todo un hito y alcanzó cifras que la colocaron entre los títulos más exitosos de la historia del cine, con ingresos cercanos a los 2.8 mil millones de dólares a nivel global.

Infinity War, estrenada un año antes, tampoco se quedó atrás en la carrera por la mejor taquilla y logró reunir 2.048 mil millones en todo el mundo. Este número también hizo de ella una de las películas más exitosas de todos los tiempos.

Tanto Endgame como Infinity War ocupan lugares de honor en el top 10 mundial de películas taquilleras. Es obvio que Marvel Studios buscará lograr trayectorias similares con Doomsday y la secuela de 2027.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday y quiénes actúan?

Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre. Chris Hemsworth regresa como Thor, Anthony Mackie asume el rol de Capitán América, y figuras como Paul Rudd, Letitia Wright y Sebastian Stan retoman los personajes que ya conocemos. A ellos se suman actores provenientes de otros proyectos que no tuvieron la oportunidad de saltar a la pantalla grande… pero las cosas son diferentes ahora.

Sobre el comentado regreso de Robert Donwey, ahora como Doom, Joe Russo comentó:

“Cené con él en Nueva York y me comentó que estaba pensando en esto. La idea era que interpretara al villano definitivo. Había interpretado al héroe definitivo, y ahora iba a interpretar al villano definitivo. Me pareció una idea muy ingeniosa.”

La nueva versión de Avengers: Endgame, que llegará a cines el próximo 25 de septiembre, ¿podrá acumular nuevos millones en taquilla?

Con información de Variety y Deadline.