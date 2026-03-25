Anne Hathaway pidió que ‘El diablo viste a la moda 2’ no incluyera modelos demasiado delgadas

La secuela retomará la historia de Andy Sachs con una mirada puesta en los cambios de la industria

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ sin duda es uno de los más esperados del año, pues la primera parte, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, fue un éxito de crítica y de taquilla. A medida que se acerca su estreno, la película se ha convertido en tema de conversación y se han empezado a revelar secretos de esta nueva producción, como el hecho de que se evitaron las modelos extremadamente delgadas.

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¿Por qué Anne Hathaway pidió que no hubiera modelos demasiado delgadas?

De acuerdo con lo revelado por Meryl Streep en una entrevista con Harper’s Bazaar, Anne Hathaway intervino ante los productores para pedir que la película no incluyera modelos excesivamente delgadas. La actriz, según contó su compañera de reparto, reaccionó después de ver de cerca el entorno de las pasarelas y notar que seguían presentes ciertos estándares físicos que pensaba superados.

Anne Hathaway y Stanley Tucci en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (Fotografía: James Devaney/GC Images)

“Me sorprendió lo hermosas y jóvenes que eran las modelos (todos me parecen jóvenes), pero también lo alarmantemente delgadas que estaban,” dijo Meryl Streep sobre su experiencia al asistir a desfiles. Luego añadió: “Pensé que todo eso se había solucionado hace años. Annie también se dio cuenta y fue directamente a hablar con los productores al respecto, consiguiendo promesas de que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer admirable!”

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La declaración de la actriz confirma que ‘El diablo viste a la moda 2’ busca cuidar al menos una parte de la imagen que proyecta sobre el mundo de la moda. El dato también resulta llamativo porque, según el mismo reporte, esta vez la producción sí contó con el respaldo de varias marcas de alta gama, algo que no ocurrió del mismo modo con la película original.

Un rodaje rodeado por fans, paparazzi y vigilancia

Otro de los puntos que más ha llamado la atención en torno a la secuela es el nivel de expectativa que ha generado desde su filmación en Nueva York. Meryl Streep admitió que el ambiente en el set llegó a resultarle incómodo por la cantidad de personas que seguían cada movimiento del elenco.

“Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la emboscada de buena voluntad y ávida atención que nos envolvió,” declaró. La actriz agregó: “Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes. Llegaron autobuses llenos de fans, y los paparazzi nos rodearon; en un caso, no paraban de interponerse entre la cámara y la toma, y ​​se produjo un altercado con el equipo. Annie mantuvo la calma, pero yo estaba nerviosa.”

Ese contexto ayuda a dimensionar el peso cultural que todavía conserva ‘El diablo viste a la moda’, casi dos décadas después de su estreno. Lo que en otro momento fue una comedia dramática exitosa hoy vuelve como un fenómeno nostálgico seguido al milímetro por medios, fotógrafos y fans.

¿De qué tratará ‘El diablo viste a la moda 2’?

Según la información citada por Variety, la secuela coloca a Andy Sachs en una nueva etapa profesional: ahora trabaja como features editor de Runway, lo que la lleva a reencontrarse con Miranda Priestly. En ese escenario también reaparece Emily, ahora convertida en una figura poderosa, mientras Nigel vuelve a formar parte de la historia.

Anne Hathaway en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (Fotografía: TheStewartofNY/GC Images)

El director David Frankel destacó el peso que tiene Anne Hathaway dentro de la nueva película y dejó claro que gran parte del proyecto recae sobre ella, ya que aparece en todas las escenas. También subrayó su constancia durante el rodaje y la describió como una actriz incansable, comprometida y siempre entusiasta en el set.

Además, Frankel adelantó que la secuela mostrará a sus personajes dos décadas después, en etapas muy distintas de sus carreras y dentro de un entorno mediático que ha cambiado de forma importante.

En ese contexto, explicó que Andy ha desarrollado una trayectoria en el periodismo que refleja la experiencia de muchas personas en esa industria actualmente. Según su visión, la película gira en torno a una mujer en sus cuarenta y a la forma en que aprende a reconciliarse con el mundo tal como es, y no como le gustaría que fuera. ‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a los cines el 1 de mayo.

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