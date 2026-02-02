‘El Diablo Viste a la Moda 2’: ¿Miranda realmente olvidó a Andy en la nueva secuela con Anne Hathaway?

Después de otra no tan larga espera, 20th Century acaba de deleitar a los fans con un nuevo tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2, esperadísima secuela con Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep que promete colocar a la moda y a la alta costura en el centro de atención. El contenido, breve en su extensión, ofrece una nueva pregunta sobre la actitud de la implacable Miranda Presley, quien no parece recordar a su antigua asistente.

Runaway, la historia que no muere

El Diablo Viste a la Moda, estrenada en 2006 y dirigida por David Frankel, le dio a la comedia urbana un hito casi sin precedentes. Esta película, que narra la historia de una joven periodista y su ingreso como asistente en una revista de moda, se convirtió en un clásico de culto gracias a la romantización del glamour y el trabajo duro.

Pero la historia de la revista Runaway no morirá nunca, sin importar el paso de los años. De hecho, se prepara para volver con una nueva propuesta que incluye a los mismos personajes, aunque en otros puntos de su vida, atravesados por la moda y un mayor éxito profesional. Andrea, Miranda y Emily (también Stanley Tucci como Nigel) regresan con más peripecias sobre la intrincada industria del llamado “buen vestir”.

Lo que nos muestra el nuevo tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2

Por alguna razón hasta el momento no desvelada, Andrea Sachs se ve en la necesidad de regresar a los pasillos de Runway para ser la nueva editora de especiales en Runaway, un puesto en el que trabajará con perfiles, entrevistas extensas, crónicas y hasta ensayos. Este rol parece ser el adecuado para Andy, quien siempre estuvo interesada en abordar el periodismo desde un lado muy creativo.

Sin embargo, tal como lo muestra el tráiler, su primer reencuentro con Miranda Presley después de tantos años no parece ser el ideal. Vemos a Andy ingresar a la oficina de la poderosa editora en jefe pero ella no parece saber quién es, de hecho le pregunta a Nigel quién es; el personaje de Tucci la recuerda perfectamente.

En un momento posterior del avance, Andy, Miranda y Nigel se reencuentran con Emily, quien parece tener una posición mayor de poder en la industria editorial de la moda y no da crédito a lo que miran sus ojos; piensa que alucina. Miranda le pregunta si también la conoce y Emily aclara que todas estuvieron en Runway al mismo tiempo, algo que no cree e incluso se pregunta dónde estuvo ella misma en aquella época.

¿Miranda realmente se olvidó de Andrea y su época en Runway?

Si el tráiler juega a borrar la memoria de Miranda, también juega con el poder de decidir quién existe y quién no dentro de una sala. En Runway, un nombre puede ser una prenda desechable. Si Andrea regresa con un cargo nuevo, el choque no pasa solo por la nostalgia, sino por la jerarquía que se niega a envejecer.

También hay una lectura práctica, menos sentimental. Para Miranda, el olvido puede ser un mecanismo de control. Si no te nombra, no te legitima; si no te reconoce, te obliga a presentarte otra vez, como si todo el camino recorrido fuera humo. En la industria de la moda, la amnesia fingida puede funcionar como estrategia y como castigo.

El avance, por ahora, evita aclarar si se trata de un lapsus real, una provocación deliberada o un golpe que prepara el terreno para algo más grande. Lo cierto es que el tráiler deja a Andrea en una posición conocida, la de volver a demostrar su valor frente a una jefa que convierte el trato humano en una prueba donde no se puede fallar.

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena en salas de cine el 1 de mayo.

