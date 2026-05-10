Sydney Sweeney enfurece a trabajadoras sexuales de OnlyFans por subtrama de Cassie en ‘Euphoria’

Una vez más, Sydney Sweeney queda expuesta bajo los reflectores por Cassie Howard, aunque esta vez los comentarios no vienen de un triángulo amoroso escolar. La tercera temporada de Euphoria lleva al personaje hacia OnlyFans y varias creadoras reales cuestionaron la forma en que la serie retrata el trabajo sexual en internet.

El largo camino de Cassie en Euphoria

Cassie apareció en Euphoria como una joven acostumbrada a buscar amor y aceptación en lugares poco convenientes. En la primera temporada, su historia se movió en torno de relaciones dañinas y abandono familiar, así como una necesidad de sentirse elegida. La serie la presentó como una adolescente vulnerable, atrapada entre la mirada ajena y su propio deseo de gustar.

Pero en la segunda temporada Cassie cruzó una línea que el público no perdonó tan fácil. Su relación con Nate Jacobs, ex de su mejor amiga Maddy, la transformó en uno de los personajes más discutidos de HBO. La vimos llorar, gritar, explotar y maquillarse mientras se aferraba a Nate con todas sus fuerzas y fue ahí donde pasó de víctima a villana. La ambigüedad de su personaje, atrapado entre sus propios deseos egoístas y su historial como mujer rota, la hizo memorable.

Sydney Sweeney como Cassie Jacobs en Euphoria

Entérate: ‘Euphoria’: Actriz habla de la relación entre Zendaya y Sydney Sweeney tras rumores de rivalidad

Sydney Sweeney como Cassie en la temporada 3

La tercera temporada empuja a Cassie hacia un territorio todavía más polémico. Decide abrir una cuenta de OnlyFans para pagar flores de su boda con Nate, valuadas en 50 mil dólares, y nada la detiene. Los capítulos la mostraron en sesiones de creación de contenido sexualizado, donde aparece disfrazada de perro, con orejas, collar, correa, cola y corset. En otra escena, Cassie se disfraza de bebé, con coletas, pañal y chupón en la boca.

Juana, la empleada doméstica de Cassie y Nate, toma las fotografías para la cuenta. Maddy, ahora en un rol cercano al de representante, intenta convertir a su antigua amiga en una figura viral. El más reciente capítulo mostró a Cassie asistiendo a una fiesta de influencers para ganar visibilidad en redes sociales.

Las ideas de Sam Levinson

Para The Hollywood Reporter, Sam Levinson, creador de Euphoria, habló sobre el tema de Cassie y su OnlyFans:

“[Cassie] tiene su casita de perro, sus pequeñas orejas de perro y la nariz, y eso tiene su propio humor, pero lo que hace funcionar la escena es el hecho de que su empleada doméstica es quien la está grabando. Lo que siempre queríamos encontrar era esa otra capa de absurdo que pudiéramos incorporar para no quedar demasiado atrapados dentro de su fantasía o ilusión; el chiste consiste en salir de ella, en romper la pared.”

Levinson explicó que, aunque Cassie trata de hacer las cosas con entusiasmo, en el fondo la situación es miserable:

“Algunas de estas escenas las iluminamos únicamente con esos aros de luz que ella usaría. Cuando estás dentro, es una luz frontal hermosa y brillante, pero luego te alejas y solo queda un círculo de luz mientras todo alrededor está oscuro. Es bastante crudo e impactante… Queríamos capturar lo que ella intenta mostrarle al público y meternos dentro de eso, pero también alejarnos y ver lo deprimente que resulta.”

Trabajadoras de OnlyFans critican la historia de Cassie en Euphoria

Euphoria temporada 3 en HBO Max

La reacción de creadoras reales de OnlyFans fue dura. Sydney Leathers dijo a Variety que varias escenas resultan “ridículas y caricaturescas”, en especial porque muestran material que OnlyFans no permitiría; trabaja en la plataforma de 2017:

“Hay muchas cosas que la ponen a hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso por sí solo es indignante. Por ejemplo, todo el tema del age-play donde aparece vestida como un bebé con pañal. Las procesadoras de pagos con tarjeta de crédito tienen reglas muy estrictas que debes cumplir, y esas reglas se vuelven cada vez más estrictas.”

Maitland Ward, otra creadora famosa entrevistada por Variety, también criticó la escena del bebé:

“En el clima actual, que la vistieran como un bebé para hacer contenido pornográfico en OnlyFans fue más que perturbador y, una vez más, sirve para perpetuar estereotipos de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y que harían cualquier cosa por dinero. Y siempre existe este estigma falso de que, de alguna manera, el trabajo sexual es sinónimo de trata sexual y abuso. Y simplemente dijeron: ‘Hagamos una broma de eso’. Eso les parece muy gracioso. A mí no me da risa.”

El quinto capítulo de la temporada 3 de Euphoria, titulado ‘This Little Piggy’, se estrena hoy, 10 de mayo.

No te pierdas: Zendaya promete que ‘desaparecerá’ tras los estrenos de ‘Euphoria’, ‘Spider-Man: Brand New Day’, ‘Dune 3’ y sus otros proyectos de 2026